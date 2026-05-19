bpv Hügel berät ams OSRAM bei Verkauf von Bildsensor-Sparte

Industrie & Anwälte. ams OSRAM veräußert das Geschäft mit CMOS-Bildsensoren an indie Semiconductor. Kanzlei bpv Hügel ist behilflich.

Wirtschaftskanzlei bpv Hügel berät ams OSRAM beim Verkauf seines CMOS-Bildsensoren (CIS) Geschäfts an indie Semiconductor, ein an der US-Börse Nasdaq gelistetes Unternehmen. Die Transaktionserlöse betragen insgesamt 40 Mio. Euro, so eine Aussendung.

Die Ziele

Verkäufer ams OSRAM will sich auf Digital‑Photonics-Wachstumsfelder konzentrieren, darunter AI Photonics einschließlich hochparalleler optischer Datenverbindungen für KI‑Rechenzentren sowie fortschrittliche Display-Technologien für AR-Smart-Glasses und weitere Anwendungen, heißt es.

Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich wettbewerbsrechtlicher Freigaben, und werde innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet.

Die Beratungsteams

Bei der Beratung arbeitete bpv Hügel wie berichtet mit Freshfields zusammen, während indie Semiconductor von Schönherr betreut wurde.

Das bpv Hügel-Team wird gemeinsam von Michal Dobrowolski (Corporate/M&A) und Christoph Nauer (Corporate/M&A, Capital Markets) geleitet und umfasst Paul Pfeifenberger (Employment), Nicolas Wolski (Tax), Patrick Nutz-Fallheier (Corporate/M&A, Capital Markets) und Daniel Maurer (Corporate/M&A).