Mistral AI kauft Emmi AI aus Österreich: Aufmarsch der Berater

KI & Kanzleien. Mistral AI übernimmt das Linzer Engineering-AI-Unternehmen Emmi AI. Aktiv sind Binder Grösswang, Dorda, Oberhammer, Schönherr, Wolf Theiss und mehr.

Das französische Software-Unternehmen Mistral AI übernimmt das Linzer Engineering-AI-Unternehmen Emmi AI, so eine Aussendung: Damit werde ein wichtiger Meilenstein für Industrial AI in Europa gesetzt.

Mistral wird zu den wichtigsten Konkurrenten von US-KI-Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic gezählt und hat im Gegensatz zu diesen europäische Wurzeln. Emmi AI wiederum habe sich in kurzer Zeit als eines der führenden Engineering-AI-Unternehmen Europas etabliert, heißt es. Das Unternehmen entwickelt sogenannte Physics-AI-Modelle, die industrielle Simulationen und Engineering-Prozesse in Branchen wie Energie, Automotive, Halbleiter und Luftfahrt beschleunigen sollen.

Das Kaufobjekt wird zum Kompetenzzentrum

Mit Closing der Transaktion werde das gesamte Emmi-Team – bestehend aus rund 30 Forscher:innen und Ingenieur:innen – in die Science- und Applied-AI-Einheiten von Mistral AI integriert. Gleichzeitig werde Linz zu einem offiziellen Mistral-AI-Standort neben Paris, London, Amsterdam, München, San Francisco und Singapur.

Dorda hat Emmi AI und seine Gründer Miks Mikelsons, Dennis Just und Johannes Brandstetter bei der Übernahme durch Mistral AI rechtlich beraten. Das Transaktionsteam wurde von Partner Lukas Herrmann geleitet und umfasste Partner Jürgen Kittel, Partner Paul Doralt, Counsel Florina Thenmayer, Rechtsanwältin Ida Woltran und Rechtsanwaltsanwärterin Bianca Schamberger.

Die Investoren von Emmi AI (Push, Speedinvest, Serena und 3VC) wurden von Schönherr (Thomas Kulnigg) betreut.

Weitere rechtliche Unterstützung kam von Jeantet (Karl Hepp de Sevelinges und Georges-Dominic Sardi) als französischer Sell-Side-Berater von Emmi AI.

Kanzlei Oberhammer (Christian Pindeus) und Puttinger Vogel (Moritz Salzgeber) waren für NXAI aktiv.

Käufer Mistral AI wurde rechtlich von Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss beraten (Zeno Grabmayr). Binder Grösswang (Christian Wimpissinger) war Buy-Side-Tax Berater von Mistral AI.

Squadra Avocats (François Lan und Camille Mirabel-Chambaud) waren französische Buy-Side-Berater von Mistral AI.

Die Statements

„Die Integration in das Mistral-Ökosystem eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die industrielle Forschung und Entwicklung. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für die nächste Generation industrieller Innovation – von Echtzeitsimulationen bis hin zu komplexen digitalen Zwillingen“, so Johannes Brandstetter, Co-Founder und Chief Science Officer von Emmi AI. Miks Mikelsons, Co-Founder von Emmi AI, lobt „Lukas und das gesamte Dorda-Team“ in der Aussendung.

„Eine wegweisende Transaktion für den österreichischen VC‑Markt – und ein starkes Signal dafür, dass global relevante KI‑Unternehmen von Österreich aus aufgebaut und erfolgreich veräußert werden können. Es war mir eine große Freude, das Gründerteam in den letzten 1,5 Jahren zu begleiten – eine intensive und teils wilde Reise und sehr viel harte Arbeit, aber jede Minute wert. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte von Emmi, und es war ebenso großartig zu sehen, wie gut alle beteiligten Berater – auf Verkäufer‑ und Käuferseite sowie über verschiedene Jurisdiktionen hinweg – zusammengearbeitet haben. Eine wirklich herausragende Transaktion für alle Beteiligten“, so Dorda-Partner Lukas Herrmann.