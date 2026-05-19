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Bildung & Uni, Recht, Steuer

Neues LL.M.-Programm Sanierungsrecht führt in 1 Jahr zum Master

Andreas Baumgartner ©Universität Graz / Roland Radlinger

Graz/Wien. Der neue LL.M. Sanierungsrecht von Uni Graz und ASW soll Rechts- und Steuerprofis in 12 Monaten auf ein derzeit aktuelles Thema vorbereiten.

Damit führe das neue LL.M.-Programm Sanierungsrecht rasch zu einer derzeit gefragten Spezialisierung, heißt es in einer Aussendung der Uni for Life, der Weiterbildungsschiene der Uni Graz.

Das grundlegend überarbeitete Format starte in Zusammenarbeit mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW), um auf die steigende Bedeutung von Sanierungs- und Restrukturierungskompetenz in Wirtschaft und Beratung zu reagieren: Der berufsbegleitende LL.M. Sanierungsrecht könne ab sofort kompakt in nur einem Jahr absolviert werden und umfasst nun 60 ECTS statt bisher 120 ECTS; an Kosten fallen demnach 11.200 Euro an.

Restrukturierung als Spezialgebiet

Wirtschaftsflaute, hohe Insolvenzzahlen und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie hoher Restrukturierungsdruck sind das Umfeld, vor dem der neue Lehrgang reüssieren soll. Er wurde laut den Angaben stärker fokussiert, modularisiert und auf die aktuell stark steigenden Anforderungen in der Restrukturierungs- und Insolvenzpraxis ausgerichtet.

„In Zeiten vielfältiger Unternehmenskrisen und hoher Insolvenzzahlen hat die Sanierung von Unternehmensträgern für die Beratungspraxis herausragende Bedeutung. Der LL.M. Sanierungsrecht steht für die kompakte und anwendungsorientierte Vermittlung von juristischen wie betriebswirtschaftlichen Spezialkenntnissen in diesem Bereich“, so Univ.-Prof. Andreas Baumgartner, wissenschaftlicher Leiter des Programms.

Die Zielgruppe

Der Lehrgang richte sich an Personen in der Steuer- und Rechtsberatung, Unternehmensberater:innen, Mitarbeiter:innen von Banken und Gläubigerschutzverbänden sowie weitere Restrukturierungs- und Sanierungsprofis.

Das berufsbegleitende Studium findet in Graz und Wien statt, kombiniert Präsenz- und Distance-Learning-Elemente und schließt mit dem Titel Master of Laws (LL.M.) ab. Am 25.06.2026 gibt es einen Online-Infoevent dazu.

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