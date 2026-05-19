 Open menu
Finanz, Recht

Online-Seminar im Juni: Insights aus dem Finanzministerium

©ejn

Finanzprofis. Um „Insights aus dem Finanzministerium“ geht es in einem Online-Event des Finanzverlags im Juni.

Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen, Hintergründe und Einblicke sind Thema der Online-Veranstaltung am 8. Juni 2026, so die Veranstalter. Referent ist Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M., Abteilungsleiter der Abteilung für Kapitalmarktrecht und FinTech im Bundesministerium für Finanzen (BMF).

Die Themen

Das online veranstaltete Seminar bietet demnach einen Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen auf EU- und nationaler Ebene sowie Gesetzesinitiativen, einschließlich Zeitplan und Ausblick.

Betrachtet wird konkret u.a. das „Market Integration and Supervision Package“ der EU-Kommission mit wesentlichen Änderungen im Bereich des Fonds-, Börse- , Kryptowerte- und Finanzmarktinfrastrukturenrechts. Dabei werde die Agenda der Kommission mit den Positionen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments verglichen.

Auf nationaler Ebene geht es um Themen, die aktuell den österreichischen Gesetzgeber beschäftigen, insbesondere dem Listing Act-Gesetzespaket und dem AIFMD/UCITS-Umsetzungsgesetzespaket.

 

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Webinar: Liechtenstein-Stiftung als Alternative zu Rot-Weiß-Rot
  2. Update für den „Grundriss des Devisen­rechts“: Neue Regeln & Behörden
  3. Was ist ein Start-up wert: Webinar mit Hansi Hausmann
  4. Jasmin Julia Denk ist neue Anwältin für Banking & Finance bei E+H

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Nach Preisexplosion in Restaurants: Fast Food gewinnt Marktanteile

„Open Source ist zentral für unsere digitale Souveränität und Wirtschaft“

KI baut bei Immobilienmaklern um: „Weniger Routinejobs, mehr Beratung“

Deloitte holt Isabella Schleifer für Technology & Transformation

Neuer BAT-Chef sieht Österreich als Vorbild bei rauchlosem Nikotin

Neu in Finanz:

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

Neu in Recht:

Mistral AI kauft Emmi AI aus Österreich: Aufmarsch der Berater

750 Millionen Euro für die Erste Group: Die Berater

Neues LL.M.-Programm Sanierungsrecht führt in 1 Jahr zum Master

bpv Hügel berät ams OSRAM bei Verkauf von Bildsensor-Sparte

Deutsche Telekom gründet Rückversicherung mit KPMG Law

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Nachhaltigkeitsberichterstattung: ASW lädt zum MeetUp

Webinar: Liechtenstein-Stiftung als Alternative zu Rot-Weiß-Rot

MANZ SteuerExpress: Keine gebührenpflichtige Trennung, Progressionsvorbehalt im Quellenstaat und mehr

Equal-Pay-Richtlinie macht Lohn-Berechnung zu kompliziert, so Touristiker

Neu in Bildung/Uni:

WIFI Management Forum stellt heuer KI und persönliche Skills in den Fokus

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Neu in Personalia:

Haslinger / Nagele befördert Mathis Fister zum Partner

Deloitte holt Isabella Schleifer für Technology & Transformation

Neuer BAT-Chef sieht Österreich als Vorbild bei rauchlosem Nikotin

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Mistral AI kauft Emmi AI aus Österreich: Aufmarsch der Berater

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Update für den ABGB-Praxiskommentar Schwimann/Kodek in Lexis+

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Nachhaltigkeitsberichterstattung: ASW lädt zum MeetUp