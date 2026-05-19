Online-Seminar im Juni: Insights aus dem Finanzministerium

Finanzprofis. Um „Insights aus dem Finanzministerium“ geht es in einem Online-Event des Finanzverlags im Juni.

Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen, Hintergründe und Einblicke sind Thema der Online-Veranstaltung am 8. Juni 2026, so die Veranstalter. Referent ist Dr. Ben-Benedict Hruby, LL.M., Abteilungsleiter der Abteilung für Kapitalmarktrecht und FinTech im Bundesministerium für Finanzen (BMF).

Die Themen

Das online veranstaltete Seminar bietet demnach einen Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen auf EU- und nationaler Ebene sowie Gesetzesinitiativen, einschließlich Zeitplan und Ausblick.

Betrachtet wird konkret u.a. das „Market Integration and Supervision Package“ der EU-Kommission mit wesentlichen Änderungen im Bereich des Fonds-, Börse- , Kryptowerte- und Finanzmarktinfrastrukturenrechts. Dabei werde die Agenda der Kommission mit den Positionen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments verglichen.

Auf nationaler Ebene geht es um Themen, die aktuell den österreichischen Gesetzgeber beschäftigen, insbesondere dem Listing Act-Gesetzespaket und dem AIFMD/UCITS-Umsetzungsgesetzespaket.