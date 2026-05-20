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Finanz, Recht

Erster grüner Bond von Traton kommt mit Clifford Chance

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Autoindustrie & Emmissionen. Clifford Chance berät die VW-Lkw-Tochter Traton bei ihrem ersten Green Bond unter dem „Green Finance Framework“.

Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die Traton Group bei der erstmaligen Emission eines Green Bonds unter dem Green Finance Framework des Konzerns beraten. Die Emission mit einem Volumen von €500 Millionen hat laut einer Aussendung einen jährlichen Kupon von 3,875% und eine Laufzeit bis 2031.

Die Schuldverschreibungen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen und sind auf dem Luxembourg Green Exchange (LGX) aufgenommen. Traton ist eine Nutzfahrzeugtochter des VW-Konzerns mit Marken wie Scania, MAN oder Navistar und rund 107.000 Beschäftigten.

Die grünen Ziele

Die Emission unterstreiche das Bekenntnis von Traton zur nachhaltigen Finanzierung und zur Transformation des Transportsektors hin zu emissionsarmen und emissionsfreien Antriebslösungen, heißt es. Konkrete Einsatzzwecke sind demnach die Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Eligible Green Projects und Assets – insbesondere für batterieelektrische Fahrzeuge.

Das Bankenkonsortium der Emission bestand aus Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mizuho Bank Europe und Skandinaviska Enskilda Banken. Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).

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