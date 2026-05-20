Neuer UNIQA-Bond kommt mit Linklaters, Schönherr und Wolf Theiss

Versicherer & Finanzmärkte. Schönherr hat UNIQA Insurance bei der Emission von 500 Mio. Euro Fixed-to-Floating Rate Notes beraten.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die UNIQA Insurance Group AG, eine de großen Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa, bei der Emission von 500 Mio. Euro nachrangigen Fixed-to-Floating Rate Notes sowie einem gleichzeitigen Rückkaufangebot für bestehende nachrangige Anleihen beraten.

Im Rahmen des Rückkaufangebots hat UNIQA einen Teil ihrer ausstehenden 326,3 Mio. Euro nachrangigen Fixed-to-Floating Rate Notes mit einem ursprünglichen Kupon von 6,000% durch neu begebene nachrangige Fixed-to-Floating Rate Notes mit einem anfänglichen Kupon von 4,500% refinanziert, heißt es in einer Aussendung.

Die neuen Anleihen gelten als Tier-2-Eigenmittel unter Solvency II, haben eine Laufzeit bis 2046 und sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Sie werden von S&P mit BBB+ bewertet.

Die Berater

Die Transaktion sei unter höchst volatilen Marktbedingungen begeben worden und zähle zu den drei am attraktivsten gepreisten, kündbaren Solvency-II-Tier-2 Euro-Anleihen im europäischen Versicherungssektor der vergangenen vier Jahre.

J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE sowie Raiffeisen Bank International AG fungierten als Joint Bookrunners und Dealer Managers.

Das Schönherr-Team wurde von Ursula Rath (Partner) geleitet und umfasste weiters Angelika Fischer (Counsel), Christoph Moser (Partner), Marco Thorbauer (Partner), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter) sowie Clemens Stockhammer.

Die Joint Bookrunners und Dealer Managers wurden von Linklaters (Lead: Martin Rojahn) sowie Wolf Theiss (Lead: Claus Schneider) beraten.