Neuer UNIQA-Bond kommt mit Linklaters, Schönherr und Wolf Theiss

Versicherer & Finanzmärkte. Schönherr hat UNIQA Insurance bei der Emission von 500 Mio. Euro Fixed-to-Floating Rate Notes beraten.
Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die UNIQA Insurance Group AG, eine de großen Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa, bei der Emission von 500 Mio. Euro nachrangigen Fixed-to-Floating Rate Notes sowie einem gleichzeitigen Rückkaufangebot für bestehende nachrangige Anleihen beraten.
Im Rahmen des Rückkaufangebots hat UNIQA einen Teil ihrer ausstehenden 326,3 Mio. Euro nachrangigen Fixed-to-Floating Rate Notes mit einem ursprünglichen Kupon von 6,000% durch neu begebene nachrangige Fixed-to-Floating Rate Notes mit einem anfänglichen Kupon von 4,500% refinanziert, heißt es in einer Aussendung.
Die neuen Anleihen gelten als Tier-2-Eigenmittel unter Solvency II, haben eine Laufzeit bis 2046 und sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Sie werden von S&P mit BBB+ bewertet.
Die Berater
Die Transaktion sei unter höchst volatilen Marktbedingungen begeben worden und zähle zu den drei am attraktivsten gepreisten, kündbaren Solvency-II-Tier-2 Euro-Anleihen im europäischen Versicherungssektor der vergangenen vier Jahre.
- J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE sowie Raiffeisen Bank International AG fungierten als Joint Bookrunners und Dealer Managers.
- Das Schönherr-Team wurde von Ursula Rath (Partner) geleitet und umfasste weiters Angelika Fischer (Counsel), Christoph Moser (Partner), Marco Thorbauer (Partner), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter) sowie Clemens Stockhammer.
- Die Joint Bookrunners und Dealer Managers wurden von Linklaters (Lead: Martin Rojahn) sowie Wolf Theiss (Lead: Claus Schneider) beraten.
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