Pankl Racing-CEO Wolfgang Plasser bleibt ein Vierteljahrhundert

Kapfenberg. Das Vorstandsmandat von Wolfgang Plasser bei Pankl Racing Systems wurde mit dem Sanktus der künftigen Eigentümer vorzeitig bis zum Jahr 2030 verlängert.

Pankl Racing Systems setze mit Wolfgang Plasser auf Kontinuität, so eine Aussendung. Demnach hat der Aufsichtsrat der Pankl Racing Systems AG die Bestellung von Wolfgang Plasser als Vorstandsvorsitzenden (CEO) vorzeitig bis 31. Dezember 2030 verlängert.

Die Laufbahn und die neuen Eigentümer

Wolfgang Plasser ist seit 2004 Vorstand des Unternehmens. In dieser Zeit habe er die strategische Entwicklung der Pankl Racing Systems AG maßgeblich geprägt und das Unternehmen nachhaltig positioniert. Unter seiner Führung wurde der Umsatz der Pankl Racing auf 370 Millionen Euro verfünffacht.

Für den Formel 1-Zulieferer Pankl Racing formiert sich nach wirtschaftlich turbulenten Monaten im Umfeld der österreichischen Industriebeteiligungen von Unternehmer Stefan Pierer eine neue Eigentümerstruktur, formulierte es im März ein Bericht der Kleinen Zeitung: Eine österreichisch-steirische Allianz von drei Partnern übernimmt je ein Drittel der Unternehmensanteile.

Dieser bereits angekündigte strategische Zutritt der Knill-Gruppe, der Raiffeisen Landesbank Steiermark und der Invest Unternehmensbeteiligungs AG (beide Raiffeisen-Sektor) soll nun demnächst erfolgen, so die Aussendung. Die Verlängerung von Wolfgang Plasser erfolge auch auf ausdrücklichen Wunsch der neuen Aktionäre, heißt es darin weiter.

Die Statements

Stefan Pierer, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Wolfgang Plasser steht für die außergewöhnliche erfolgreiche strategische Entwicklung der Pankl Racing Systems in den letzten 22 Jahren. Mit ihm setzen wir in der neuen rot weiß roten Allianz den erfolgreichen Kurs weiter fort.“

Wolfgang Plasser wird zitiert: „Ich führe Pankl Racing Systems seit mehr als zwei Jahrzehnten und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den erfolgreichen Weg auch in der neuen Konstellation fortzusetzen.“