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Finanz, Personalia

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

René Roider ©Gerald Mayer-Rohrmoser / eap.at

Gruppenleitung. René Roider (52) übernimmt den Job des Head of Group Data & IT beim Versicherungskonzern UNIQA.

Mit 1. Juni 2026 übernimmt René Roider die Funktion Head of Group Data & IT bei der UNIQA Insurance Group, so eine Aussendung. In dieser Rolle trage er die gruppenweite Verantwortung für Data & IT und gestalte die technologische Weiterentwicklung von UNIQA über alle Länder hinweg.

Eine der Aufgaben des neuen Head of IT ist demnach der KI-Rollout. „René kennt unser Geschäft, er kennt unsere IT – und er hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie konsequent er Technologie in Geschäftswirkung übersetzt. Wir bringen KI in die Breite, modernisieren unsere Plattformen und stärken unsere Resilienz – alles parallel und über 14 Länder hinweg“, so Wolf Gerlach, Vorstand für Operations, Data & IT bei der UNIQA Insurance Group AG.

„Daten, IT und KI sind heute der Motor einer modernen Versicherung – sie helfen uns, näher an Kund:innen zu sein, schneller zu entscheiden und unsere Kolleg:innen in ihrer Arbeit zu stärken“, so Roider. Die UNIQA Group hat rund 21.000 Beschäftigte und 18 Millionen Kund:innen in Zentral- und Osteuropa (CEE), das HQ ist in Wien.

Die Laufbahn

René Roider ist seit 2022 Mitglied der Geschäftsführung der UNIQA IT Services GmbH (UITS) und verantwortete laut den Angaben unter anderem Cyber Security, Cloud-Transformation, regulatorische Technologien sowie umfangreiche Effizienzprogramme. Frühere Karrierestationen waren u.a. internationale Finanz- und Industrieunternehmen.

Roider folgt auf Christian Gosch, der die Group-IT in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt habe und sich nun neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Konzerns widme; UNIQA danke Gosch herzlich für sein großes Engagement und seine wertvolle Leistung.

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