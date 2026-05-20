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Bildung & Uni, Recht

Unlauterer Wettbewerb: Neuer Kurzkommentar im Verlag Österreich

Veronika Appl ©DLA Piper

Competition & Anwälte. Der neue Kurzkommentar zum unlauteren Wettbewerb wurde von DLA Piper Head of IPT Veronika Appl und 15 weiteren Rechtsprofis verfasst.

Mit dem neuen Kurzkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) lege der Verlag Österreich ein praxisorientiertes Werk vor, das aktuelle Entwicklungen im Lauterkeitsrecht prägnant aufbereiten soll, so eine Aussendung.

Veronika Appl, Rechtsanwältin und Head of IPT (Intellectual Property & Technology) bei DLA Piper Österreich, bringe dabei ihre Praxisexpertise ein und kommentiert zentrale Bestimmungen wie die Einstweilige Verfügung (§ 24 UWG) sowie den Rechtsbruch (§ 1 UWG).

Eine Darstellung für Rechtsprofis

Der Kommentar soll auf knapp 1.600 Seiten das Lauterkeitsrecht wissenschaftlich fundiert und zugleich praktisch relevant für Rechtsberatung, Wissenschaft und Justiz aufbereiten. Wirtschaftskanzlei DLA Piper zeigt sich besonders erfeut, dass damit ein Werk ihres ehemaligen Kollegen Univ.-Prof. Florian Schuhmacher, in dieser Form verwirklicht werden konnte.

Die Begründung des Kommentars geht auf Schuhmacher, Professor für Unternehmensrecht an Uni Wien, TU Dresden und WU Wien, zurück. Nach seinem Ableben 2024 wurde das Projekt von den Herausgebern Priv.- Doz. Stefan Holzweber und Univ.-Prof. Philipp Homar vollendet und weiterentwickelt. Holzweber ist Dozent an der Universität Wien und Associate bei Wirtschaftskanzlei bpv-Hügel; Homar leitet die Abteilung für Informations- und Immaterialgüterrecht der WU Wien.

Der neue UWG-Kurzkommentar lege einen klaren Fokus auf aktuelle Entwicklungen im Lauterkeitsrecht und vereine Beiträge führender Expertinnen und Experten. Insgesamt sind im Autor:innenteam: Veronika Appl, Barbara Bauer, Elisabeth Bernegger, Melani Dumancic, Mario Höller-Prantner, Gottfried Korn, Stefan Korn, Werner Nageler-Petritz, Patrick Nutz-Fallheier, Arno Scharf, Matthias Sulzer, Adnan Tokic, Julia Told, Thomas Wach, Christiane Wakonig und Andrea Zinober.

Wichtige Bausteine des Wettbewerbsrechts

DLA Piper Head of IPT Veronika Appl kommentiere zentrale Bestimmungen wie die Einstweilige Verfügung (§ 24 UWG) sowie den Rechtsbruch (§ 1 UWG) aus ihrer Erfahrung als Anwältin. Beide Bestimmungen beinhalten hohe Relevanz für die Praxis, doch werde gerade der Rechtsbruch gemäß § 1 UWG bei unternehmerischen Risikoentscheidungen häufig unterschätzt.

Der Kommentar soll das Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken schärfen und konkrete Hilfestellungen für den Umgang in der Praxis bieten, so die Autorinnen und Autoren.

„Das UWG hat bereits im Studium meine juristische Leidenschaft geweckt. Umso mehr freut es mich, dass meine Dissertation zur einstweiligen Verfügung nun in aktualisierter und praxisnaher Form in den Kommentar eingeflossen ist. Mein Anspruch war es, zentrale Bestimmungen des UWG praxisnah und klar strukturiert aufzubereiten – insbesondere dort, wo schnelle und fundierte Entscheidungen gefragt sind. Zugleich ist es mir eine große Ehre, an diesem Werk mitzuwirken, das auf die Initiative unseres überaus geschätzten ehemaligen Kollegen bei DLA Piper, Florian Schuhmacher, zurückgeht“, so Appl.

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