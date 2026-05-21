Auctus errichtet Recyclinggruppe für Baustoffe mit Hogan Lovells

München. Kanzlei Hogan Lovells berät Auctus bei der Übernahme der Blasius Schuster Gruppe: Die „Urban Mining Group“ soll entstehen.

Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat die Münchner Beteiligungsgesellschaft Auctus Capital Partners bei der Finanzierung der mehrheitlichen Übernahme der Blasius Schuster Gruppe beraten, so eine Aussendung. Die Finanzierung wurde bereitgestellt durch die Oldenburgische Landesbank AG.

Die Urban Mining Group

Mit der Transaktion baue Auctus gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Blasius Schuster, Daniel Imhäuser, die Urban Mining Group auf – eine neue, deutschlandweit agierende Struktur für Recycling-Baustoffe. An der Urban Mining Group ist Imhäuser demnach signifikant rückbeteiligt; sie hält zukünftig alle Geschäftsanteile an Blasius Schuster.

Auctus ist auf den europäischen Mittelstand spezialisiert und laut den Angaben Marktführer bei der Umsetzung von Buy-and-Build Strategien im DACH-Raum.

Das Beratungsteam

Hogan Lovells hat Auctus Capital Partners in rechtlichen Fragen zur Akquisitionsfinanzierung beraten. Im Team waren Thomas Freund (Partner, Leiter Banking & Finance, Deutschland), Tiziana Daxenberger (Senior Associate), Stefanie Grosch (Business Lawyer, Banking & Finance, München) sowie Ingmar Dörr (Partner, Steuerrecht, München).