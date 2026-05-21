 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Steuer, Tools

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

©ejn

Recht & Medien. Mit dem Relaunch will der deutsche Verlagsriese C.H.Beck dem Journalismus, aber auch Zusatzangeboten mehr Geltung verschaffen.

Mit dem Relaunch von beck-aktuell.Heute im Recht setze Fachverlag C.H.Beck ein sichtbares Zeichen für journalistische Qualität, Klarheit und Relevanz, so eine Ankündigung. Der modernisierte Auftritt soll demnach die Positionierung als zentrale, unabhängige Informationsquelle für Juristinnen und Juristen stärken.

Die Inhalte

Geboten werden demnach tagesaktuelle deutsche Rechtsnachrichten sowie Informationen zu den Themen Ausbildung, Karriere und Rechtsbranche – wo C.H.Beck natürlich selbst ebenfalls in vieler Form präsent ist. Dem will man mit neuen Anbindungen stärker zur Geltung verhelfen.

So gibt es etwa ein Interface zum „Beck Stellenmarkt“ und Kooperationsinhalte wie Musterfälle und Klausuren für die Examensvorbereitung, so der Fachverlag. Weiterhin für ihre jeweiligen Einsatzgebiete zuständig bleiben die Flaggschiff-Portale beck-online und Beck-Noxtua (Rechts-KI).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei
  2. UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT
  3. Update für den ABGB-Praxiskommentar Schwimann/Kodek in Lexis+
  4. Nicht einmal die Flaggschiffe schaffen 100% Barrierefreiheit im Web

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

Pankl Racing-CEO Wolfgang Plasser bleibt ein Vierteljahrhundert

Nach Preisexplosion in Restaurants: Fast Food gewinnt Marktanteile

„Open Source ist zentral für unsere digitale Souveränität und Wirtschaft“

KI baut bei Immobilienmaklern um: „Weniger Routinejobs, mehr Beratung“

Neu in Finanz:

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Neu in Recht:

Auctus errichtet Recyclinggruppe für Baustoffe mit Hogan Lovells

10 Jahre Frauen-Power bei Freshfields: Was erreicht wurde – und was nicht

Neuer UNIQA-Bond kommt mit Linklaters, Schönherr und Wolf Theiss

Erster grüner Bond von Traton kommt mit Clifford Chance

Unlauterer Wettbewerb: Neuer Kurzkommentar im Verlag Österreich

Neu in Steuer:

Für den Fall des Falles: Fachbuch zur Selbstanzeige erhält Update

Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Nachhaltigkeitsberichterstattung: ASW lädt zum MeetUp

Webinar: Liechtenstein-Stiftung als Alternative zu Rot-Weiß-Rot

Neu in Bildung/Uni:

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

WIFI Management Forum stellt heuer KI und persönliche Skills in den Fokus

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neu in Personalia:

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Pankl Racing-CEO Wolfgang Plasser bleibt ein Vierteljahrhundert

Haslinger / Nagele befördert Mathis Fister zum Partner

Deloitte holt Isabella Schleifer für Technology & Transformation

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

Mistral AI kauft Emmi AI aus Österreich: Aufmarsch der Berater

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Update für den ABGB-Praxiskommentar Schwimann/Kodek in Lexis+