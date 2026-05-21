Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

Recht & Medien. Mit dem Relaunch will der deutsche Verlagsriese C.H.Beck dem Journalismus, aber auch Zusatzangeboten mehr Geltung verschaffen.

Mit dem Relaunch von beck-aktuell.Heute im Recht setze Fachverlag C.H.Beck ein sichtbares Zeichen für journalistische Qualität, Klarheit und Relevanz, so eine Ankündigung. Der modernisierte Auftritt soll demnach die Positionierung als zentrale, unabhängige Informationsquelle für Juristinnen und Juristen stärken.

Die Inhalte

Geboten werden demnach tagesaktuelle deutsche Rechtsnachrichten sowie Informationen zu den Themen Ausbildung, Karriere und Rechtsbranche – wo C.H.Beck natürlich selbst ebenfalls in vieler Form präsent ist. Dem will man mit neuen Anbindungen stärker zur Geltung verhelfen.

So gibt es etwa ein Interface zum „Beck Stellenmarkt“ und Kooperationsinhalte wie Musterfälle und Klausuren für die Examensvorbereitung, so der Fachverlag. Weiterhin für ihre jeweiligen Einsatzgebiete zuständig bleiben die Flaggschiff-Portale beck-online und Beck-Noxtua (Rechts-KI).