I.K. Hofmann Gruppe steigt bei VACE ein mit Kanzlei Saxinger

Pakt der Personaldienstleister. Kanzlei Saxinger berät I.K. Hofmann beim Mehrheitserwerb am Branchenkollegen VACE. Der ist spezialisiert auf Engineering & IT.

Wirtschaftskanzlei Saxinger hat den Personaldienstleister I.K. Hofmann GmbH mit Sitz in St. Florian sowie dessen Tochtergesellschaft KMU Invest GmbH beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der VACE Beteiligungs GmbH rechtlich beraten.

Mit dem Einstieg will die Hofmann Gruppe ihre Marktposition in Österreich stärken und ihr Dienstleistungsportfolio gezielt ausbauen, so eine Aussendung. VACE mit Sitz in Linz ist ein Technologie- und Personalberater mit Fokus auf Engineering, IT-Services, technisches Training und HR Consulting.

Der neue Mehrheitseigentümer KMU Invest GmbH fungiert als strategische Beteiligungsgesellschaft innerhalb der I.K. Hofmann Unternehmensgruppe und begleitet Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen. Im Zuge der Beteiligung bleibe der bestehende Eigentümer weiterhin am Unternehmen beteiligt und werde die VACE Group auch künftig operativ führen.

Der Einstieg

Im Rahmen der Transaktion beteiligt sich die Hofmann Unternehmensgruppe mit 51% an der VACE Group. Das Closing der Transaktion ist nach Vorliegen der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen Ende April erfolgt, heißt es dazu weiter.

Die Beratungsteams

Das Transaktionsteam von Saxinger wurde von den Partnern Gregor Haidenthaler und Roland Heinrich geleitet. Zum Team gehörten zudem Martin Gassler, Anna Rupp und Stephan Pree sowie Julia Födinger.

Die Verkäuferseite wurde von der Kanzlei M2S Rechtsanwälte unter dem Lead von Mario Steinkellner beraten

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