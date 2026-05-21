Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

Fortbildung. Zwei Seminare der ASW sollen den Einstieg in die Welt von ChatGPT und KI im Steuer-, Rechnungs- und Personalwesen erleichtern.

Mit modernen KI-Tools den Arbeitsalltag nachhaltig erleichtern, Prozesse beschleunigen und neue Effizienzpotenziale schaffen – das ist die Hoffnung vieler Praktikerinnen und Praktiker. Den Einstieg erleichtern will die ASW (Akdemie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) mit zwei Seminaren in der nächsten Zeit.

Die Inhalte

Die Veranstaltung „Praktische Anwendung von KI im Steuer- und Rechnungswesen sowie in der Personalverrechnung“ am 26.05.2026 soll einen praxisorientierten Einstieg in den Einsatz von ChatGPT im Rechnungswesen vermitteln.

Ziel sei ein grundlegendes Verständnis von Künstlicher Intelligenz und der Funktionsweise von ChatGPT sowie einen Überblick über technische, rechtliche und fachliche Rahmenbedingungen. Der Schwerpunkt liegt auf Übungen für die Berufspraxis.

In „Konkrete Use-Cases und Umsetzung von ChatGPT im Steuer- und Rechnungswesen sowie der Personalverrechnung“ (11.06.2026) geht es dann vertiefend um KI-Einsatzbeispiele, bis hin zu Video-Generierung, Prompten für Fortgeschrittene u.a. Die Lehrenden sind in beiden Fällen Florian Schrenk und Martin Setnicka.