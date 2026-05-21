Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

Salzburg. Dieter Bretz übernimmt die CEO-Funktion bei Segafredo Central Europe und kündigt ein Kaffee-Ausbauprogramm an.

Mit 1. April 2026 hat Dieter Bretz die Führung von Segafredo Zanetti Central Europe (CE) als Chief Executive Officer übernommen, so eine Aussendung. In dieser Funktion verantworte er die operative und strategische Steuerung des Unternehmens in den Märkten Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Kroatien.

Vom zentraleuropäischen Headquarter in Hallwang bei Salzburg – dem Standort der unternehmenseigenen Rösterei – werden darüber hinaus die Distributionspartnerschaften in Montenegro, Serbien, Bulgarien und Rumänien gesteuert.

Die Laufbahn

Dieter Bretz folge auf Wolfgang Reichl, der die Position seit 2016 innehatte und sich nun in die Pension verabschiedet hat. Er ist seit 2018 im Unternehmen tätig und verantwortete in dieser Zeit die Bereiche Finanzen und Produktion.

Die Aufgaben

„Meine Aufgabe wird es vorrangig sein, das Unternehmen und die Veränderungsprozesse weiter voranzutreiben. Wir wollen effizienter in der Produktion werden, das Portfolio ausgewogener gestalten – auch im Hinblick auf Bio- und Fair-Trade-Produkte“, kündigt der neue CEO an: „Unsere wichtigste Marke Segafredo wird gerade neu positioniert: jünger, moderner und stärker auf die nächste Generation von Shoppern und Gastronomen ausgerichtet.“

Mit fabia habe man außerdem eine regionale Marke, die der Wiener Kaffeehauskultur entspreche – „zwei Premium-Brands, mit denen wir unseren Marktanteil vor allem in der Gastronomie weiter ausbauen möchten“, so Bretz weiter. „Im Handel wollen wir noch stärker als Qualitätsmarke wahrgenommen werden, die für jede Zubereitungsart das richtige Produkt bietet – ob mit Vollautomat, Moka-Kanne, Filter oder Einzelportionen, ob konventionell oder Bio und Fair Trade. Wir bieten ein breites Sortiment, das wir noch stärker in die Regale der Supermärkte bringen wollen.“

Am Produktionsstandort in Hallwang investiere das Unternehmen über eine Million Euro in eine neue, flexiblere Verpackungsanlage. Zwei neue Produkte – jeweils Bio und Fair Trade zertifiziert – sollen heuer auf den Markt kommen.