10. Vienna Ladies Lounge: Freshfields zieht es wieder zur Kunst

Jubiläumsevent. Wirtschaftskanzlei Freshfields lud seine Mandantinnen zur 10. Vienna Ladies Lounge in die Albertina.

Am 21. Mai 2026 lud das Wiener Büro von Anwaltskanzlei Freshfields zur zehnten Auflage der Vienna Ladies Lounge. Die Jubiläumsausgabe des Mandantinnen-Events sollte Kunst, Dialog und neue Perspektiven verbinden: Unter dem Motto „10 Jahre Vienna Ladies Lounge: Begegnung, Austausch und neue Perspektiven“ trafen sich demnach rund 150 Frauen aus Recht, Wirtschaft, Medien und Kultur in der Albertina in der Wiener Innenstadt. Vor einem Jahr war die Heidi Horten Collection das Ziel gewesen.

Von Monet bis Picasso

Umgeben von den Werken von Claude Monet und Pablo Picasso bot sich den Gästen nicht nur ein inhaltlicher Bezug zur aktuellen Ausstellung „Von Monet bis Picasso“, sondern auch ein inspirierender Rahmen für Perspektivenwechsel, Dialog und neue Denkansätze, so die Veranstalter.

Eingeleitet wurde der Abend von Renate Landstetter, wirtschaftliche Geschäftsführerin der Albertina und den Freshfields Partnerinnen Karin Buzanich-Sommeregger, Maria Dreher-Lorjé und Katharina Kubik. Nach Auftakt und Aperitiv folgte ein Rundgang durch die Albertina.

Die Veranstaltung und ihre Zukunft

Das Format der Vienna Ladies Lounge begann als Netzwerkplattform der Sozietät und ihrer Mandantinnen und habe sich inzwischen zu einem ein festen Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders entwickelt, zeigt man sich mit dem ersten Jahrzehnt zufrieden. Ziel sei es, Vertreterinnen aus unterschiedlichen Branchen einen Raum zu bieten, in dem offener Austausch, gegenseitiges Lernen und echte Vernetzung jenseits klassischer Hierarchien möglich sind.

„Gerade in Zeiten stetigen Wandels und virtueller Meetings unterstreicht der anhaltende Bedarf nach persönlichen Gesprächen und neuen Perspektiven die Bedeutung einer Plattform wie dieser“, so die Organisatorinnen. Ob die Jubiläumsausgabe den Erfolgspfad der vergangenen zehn Jahre fortschreibe oder den Auftakt für eine Neuausrichtung des Formats markiere, werde sich zeigen.