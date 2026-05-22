 Open menu
Bildung & Uni, Business, Recht, Steuer

Geschäftsführerhaftung: Fachbuch in neuer Auflage

Geschäftsführerhaftung ©LexisNexis

Österreich. Wofür die Chefinnen und Chefs in einer GmbH trotz „beschränkter Haftung“ geradestehen müssen, beleuchtet eine Neuerscheinung.

Die GmbH ist nach wie vor nach dem Einzelunternehmen die am häufigsten gewählte Rechtsform in Österreich. Die Haftungsbeschränkung der Gesellschafter („Gesellschaft mit beschränkter Haftung“) ist ein wesentliches Kriterium zur Wahl dieser Rechtsform. Doch gilt sie nicht unumschränkt, was den Entscheidungsträgern oftmals nicht bewusst ist, so Fachverlag LexisNexis.

Auch die Geschäftsführer sowie die Gesellschafter – besonders der Mehrheitsgesellschafter – können gesetzlich in Anspruch genommen werden. Zwar trage das Unternehmerrisiko immer noch die Gesellschaft allein, doch die unterschiedlichsten Regularien und überbordenden Gesetzesbestimmungen machen es den Verantwortlichen immer schwerer ihren Pflichten nachzukommen und sich somit von einer Haftung zu befreien, heißt es dazu.

Der Inhalt

Das neue Fachbuch soll konkret die Haftung von Geschäftsführern, der Gesellschaft sowie ihren Gesellschaftern und damit im Zusammenhang stehende Normen beleuchten. Dabei setzt der Titel auf Beispiele und Checklisten, um Haftungsfallen zu vermeiden. In der 7. Auflage (Stand März 2026) wurden Gesetzesänderungen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und das Werk um Themen wie Zollrecht und Verrechnungspreise erweitert, heißt es dazu.

Die Autor:innen sind Margit Bollenberger, Gründerin und Gesellschafterin der AREA Bollenberger Gruppe, Mitglied des österreichischen Steuerberatungsnetzwerkes ECA, beeidete Wirtschaftsprüferin, Steuer- und Unternehmensberaterin (CMC) iR. sowie Peter Kopper-Zisser, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Mitglied im Fachsenat für Unternehmensberichterstattung sowie im Fachsenat für Abschlussprüfung und andere Zusicherungsleistungen.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Für den Fall des Falles: Fachbuch zur Selbstanzeige erhält Update
  2. Unlauterer Wettbewerb: Neuer Kurzkommentar im Verlag Österreich
  3. Handbuch zum Kapitalmarktrecht erscheint in 2. Auflage
  4. Neues Fachbuch: Die Mediation als Lösung im Rechtsstreit

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Österreicher Rebernig leitet Handelsagenten-Weltverband IUCAB

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

Pankl Racing-CEO Wolfgang Plasser bleibt ein Vierteljahrhundert

Nach Preisexplosion in Restaurants: Fast Food gewinnt Marktanteile

„Open Source ist zentral für unsere digitale Souveränität und Wirtschaft“

Neu in Finanz:

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Neu in Recht:

Geschäftsführerhaftung: Fachbuch in neuer Auflage

Neue Kleinkredit-Regeln und neuer Energieausweis kommen

10. Vienna Ladies Lounge: Freshfields zieht es wieder zur Kunst

Auctus errichtet Recyclinggruppe für Baustoffe mit Hogan Lovells

10 Jahre Frauen-Power bei Freshfields: Was erreicht wurde – und was nicht

Neu in Steuer:

Für den Fall des Falles: Fachbuch zur Selbstanzeige erhält Update

Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Nachhaltigkeitsberichterstattung: ASW lädt zum MeetUp

Webinar: Liechtenstein-Stiftung als Alternative zu Rot-Weiß-Rot

Neu in Bildung/Uni:

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

WIFI Management Forum stellt heuer KI und persönliche Skills in den Fokus

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neu in Personalia:

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

Österreicher Rebernig leitet Handelsagenten-Weltverband IUCAB

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Pankl Racing-CEO Wolfgang Plasser bleibt ein Vierteljahrhundert

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

Mistral AI kauft Emmi AI aus Österreich: Aufmarsch der Berater

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Update für den ABGB-Praxiskommentar Schwimann/Kodek in Lexis+