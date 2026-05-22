Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

Versicherungen. Mathias Erber ist neuer Geschäftsführer der protecta.at Finanz- und Versicherungsservice GmbH. Er kommt von ERGO.

Mathias Erber ist neuer Geschäftsführer der protecta, so eine Aussendung: Er bringe langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung aus der österreichischen Versicherungswirtschaft in seine neue Funktion ein.

Die Laufbahn

Seine berufliche Laufbahn startete Erber im Außendienst der Allianz Versicherung AG in Wien. Anschließend wechselte er zur ERGO Versicherung AG. Dort verantwortete er zuletzt als Bereichsleiter die strategische und operative Weiterentwicklung des Außendienstes und seiner Vertriebspartner:innen, heißt es dazu.

Erber kenne als erfahrener Vertriebsprofi die Anforderungen des österreichischen Versicherungsmarkts ebenso wie die Bedürfnisse unabhängiger Vertriebspartner:innen, so Werner Panhauser, Vertriebsvorstand von Helvetia Österreich. Erbers Vorgänger Günter Weissnar habe die protecta bis zu seinem Ruhestand mit großem Einsatz und hoher fachlicher Kompetenz geprägt.

Die Aufgabe

Die protecta.at Finanz- und Versicherungsservice GmbH ist Teil der Helvetia Gruppe, zuständig für unabhängige Vermittler:innen in Österreich. Geboten werden Versicherungs- und Finanzlösungen sowie Services für Beratung und Abwicklung.

Ein besonderer Fokus liege auf spezialisierten Deckungskonzepten wie der Privathaftpflicht-Exzedentendeckung als Ergänzung zur bestehenden Privat- und Sporthaftpflichtversicherung aus der Haushaltversicherung. Diese Zusatzdeckung biete unter anderem einen erweiterten Versicherungsschutz für Mietsachschäden an selbst genutzten Wohnräumen.