Österreicher Rebernig leitet Handelsagenten-Weltverband IUCAB

Bordeaux/Wien. Die Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) haben Christian Rebernig (54) erneut zum Generalsekretär bestellt.

Bei der Delegiertenversammlung der Internationally United Commercial Agents and Brokers am 15. Mai 2026 in Bordeaux wurde Christian Rebernig erneut als Generalsekretär bestellt, so eine Aussendung. Der gebürtige Steirer Rebernig ist seit 1998 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) tätig und leitet seit 2008 die Branchenagenden der österreichischen Handelsagenten. Seit 2016 führt der Wahl-Wiener zusätzlich die Geschäfte des Weltverbandes IUCAB mit Sitz in Wien.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vorstandes und der Mitgliedsverbände. Die Wiederwahl bestätigt den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre und zeigt gleichzeitig, dass auch von Österreich aus internationale Organisationen gesteuert werden können“, so Rebernig.

Die Organisation

Der Handelsagenten-Dachverband Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) wurde 1953 gegründet und vertritt laut den Angaben die Interessen von rund 600.000 Handelsagenten und Handelsagenturen, die sich mit der Warenvermittlung zwischen gewerblichen Unternehmen beschäftigen. Die Mitglieder vermitteln jährlich einen Warenumsatz von rund 1.000 Milliarden Euro in den 21 IUCAB-Ländern.

Unter Rebernigs Leitung wurden in den vergangenen Jahren insbesondere die internationale Vernetzung, digitale Ausbildungsangebote sowie die strategische Positionierung des Berufsstandes auf europäischer und globaler Ebene weiter ausgebaut, heißt es dazu.