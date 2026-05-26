 Open menu
Bildung & Uni, Business, Tools

CheckMate von der Uni-Klagenfurt löst Industrie-Rechenprobleme

Francesco Zuccato, Benedetta Strizzolo (auf der Leinwand), Konstantin Schekotihin, Veronika Semmelrock, Patrick Rodler, Gerhard Friedrich ©KK

KI-Tool für die Produktion. „CheckMate“ entwickelt eigenständig Algorithmen für Kombinatorik und Optimierungen, so Forschende der Uni Klagenfurt.

Forscher:innen der Universität Klagenfurt (Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity) sei mit „CheckMate“ ein bedeutender Durchbruch in der automatisierten Problemlösung gelungen, so eine Aussendung: Die neue KI-gestützte Technologie entwickelt demnach eigenständig Algorithmen für komplexe Kombinatorik- und Optimierungsprobleme, wie sie beispielsweise bei der optimalen Planung von Industrieanlagen und Produktionsabläufen auftreten – und erzielt dabei deutlich bessere Ergebnisse als bisherige Verfahren für „harte Probleme“ der industriellen Praxis.

Für die Erfindung wurde ein Patent auf „Automated code generation and verification system and method“ beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereicht („The present invention generally relates to an automated code evolution and verification system for optimizing a technical system. The invention further relates to a computer-implemented code evolution and verification method for optimizing a technical system (…)“).

Wenn das Sudoku 100.000 Reihen und Spalten hat

Als Beispiel für eine mit herkömmlichen Methoden kaum lösbare Optimierungsaufgabe zieht die Uni Klagenfurt ein Sudoku heran – aber keines, dem Sie schon begegnet sind.

Sudokus mit 9 Reihen und 9 Spalten konnten Rechenprogramme bereits vor mehr als zwanzig Jahren problemlos lösen. „Das Kernproblem liegt aber in der gewaltigen Explosion der Lösungsmöglichkeiten, sobald das Spielbrett erweitert wird“, erklärt Gerhard Friedrich, Professor am Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity der Universität Klagenfurt und Mitglied des Boards of Directors im vom FWF geförderten Cluster of Excellence Bilateral AI. Nimmt die Anzahl an Reihen, Spalten und möglichen Zahleneinträgen zu, z. B. auf 100.000 Reihen, Spalten und Zahlen, was das Problem in seiner Größe mit praktischen Anwendungen in der Industrie vergleichbar macht, so seien aktuelle allgemeine Problemlösungsverfahren überfordert. Der Speicherbedarf sprengt alle physikalischen Möglichkeiten und man würde Tausende von Jahren auf eine Antwort warten müssen.

Wenn nun zusätzliche Restriktionen dazukommen, beispielsweise erforderliche Muster bei den genutzten Zahlen, vergleichbar mit zusätzlichen Anforderungen in industriellen Problemen, verhärtet sich das Problem noch einmal dramatisch.

Die Lösungswege

Gerhard Friedrich arbeitet mit seinen Kolleg:innen schon seit vielen Jahren an Lösungen dieser so genannten „harten Probleme“, bei denen der Mensch mit seinen heuristischen Problemlösungsfähigkeiten gegenüber der Maschine bis dato als überlegen galt. Anwendungsfelder dafür gibt es viele: Von Eisenbahnsicherungssystemen bis hin zur möglichst optimalen Planung von Industrieanlagen oder Optimierungsfragen in der Logistik – in all diesen Feldern gelte es, aus einer oft unüberschaubar großen Menge von potenziellen Lösungen eine möglichst optimale zu finden.

Das Forschungsteam

Einem Team von Forscher:innen an der Universität Klagenfurt – bestehend aus Veronika Semmelrock, Benedetta Strizzolo, Francesco Zuccato, Patrick Rodler, Konstantin Schekotihin und Gerhard Friedrich – sei nun ein wesentlicher Schritt gelungen: Mit CheckMate stellen sie eine automatisierte evolutionäre Codegenerierung für kombinatorische Probleme inklusive Optimierung vor. Die Grundidee: Der Mensch gibt ein Problem vor – die Technik löst es.

Für die Technologie, die auf der „International Joint Conference on Artificial Intelligence 2026“ dem Fachpublikum vorgestellt wird, wurde kürzlich auch ein Patent eingereicht. Veronika Semmelrock und Francesco Zuccato sind Doktoratsstudierende der Universität Klagenfurt und Benedetta Strizzolo ist Masterstudentin der Universität Udine, die im Rahmen einer Projektarbeit in das Team der Universität Klagenfurt integriert wurde.

Das neue Tool

CheckMate ist ein Tool, das sich in das Open-Source-Framework für Code-Evolution OpenEvolve integrieren lässt. Eine strenge Korrektheitsprüfung von Lösungen auf Basis der Logik, systematische Evaluierung der Programmeffizienz sowie kontinuierliches Feedback führen laut den Angaben dazu, dass aus einem initial leeren Programm in einem schrittweisen Verfeinerungsprozess hochqualitative Algorithmen zustande kommen.

CheckMate müsse nicht vorgegeben werden, wie Lösungen berechnet werden sollen — es braucht dafür lediglich das Was, also eine Beschreibung, was eine Lösung ist, und eine kleine Menge von Beispielinstanzen. Anhand von sehr großen und komplexen Sudokus veranschaulicht, würde dies bedeuten, dass man CheckMate lediglich die Spielregeln beschreibt, woraufhin es automatisch einen Lösungsalgorithmus für beliebige vorgegebene Spielbretter generieren kann.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei
  2. Mistral AI kauft Emmi AI aus Österreich: Aufmarsch der Berater
  3. bpv Hügel berät ams OSRAM bei Verkauf von Bildsensor-Sparte
  4. Waterland kauft Türsystem-Hersteller BODE: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Rüstungsfirma Steyr Motors macht Björn Krausmann zum neuen CFO

Österreicher Rebernig leitet Handelsagenten-Weltverband IUCAB

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

Pankl Racing-CEO Wolfgang Plasser bleibt ein Vierteljahrhundert

Nach Preisexplosion in Restaurants: Fast Food gewinnt Marktanteile

Neu in Finanz:

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Neu in Recht:

Taylor Wessing macht Iman Torabia zur Real Estate-Partnerin

Vergabegesetz 2026 macht die Dinge leichter – aber es gibt Ausnahmen

Rechnungshof: Smart Meter sind weniger smart und teurer aus als geplant

Geschäftsführerhaftung: Fachbuch in neuer Auflage

Neue Kleinkredit-Regeln und neuer Energieausweis kommen

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr

Für den Fall des Falles: Fachbuch zur Selbstanzeige erhält Update

Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Nachhaltigkeitsberichterstattung: ASW lädt zum MeetUp

Neu in Bildung/Uni:

CheckMate von der Uni-Klagenfurt löst Industrie-Rechenprobleme

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

WIFI Management Forum stellt heuer KI und persönliche Skills in den Fokus

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Neu in Personalia:

Taylor Wessing macht Iman Torabia zur Real Estate-Partnerin

Rüstungsfirma Steyr Motors macht Björn Krausmann zum neuen CFO

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

Österreicher Rebernig leitet Handelsagenten-Weltverband IUCAB

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr

CheckMate von der Uni-Klagenfurt löst Industrie-Rechenprobleme

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

Mistral AI kauft Emmi AI aus Österreich: Aufmarsch der Berater