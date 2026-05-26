Rüstungsfirma Steyr Motors macht Björn Krausmann zum neuen CFO

Defense & Management. Die Steyr Motors AG erweitert den Vorstand auf zwei Personen: Björn Krausmann wird erster CFO.

Der Aufsichtsrat der Steyr Motors AG, spezialisiert auf Motoren für Defense- und zivile Anwendungen, hat beschlossen, den Vorstand wie geplant auf zwei Mitglieder zu erweitern, so eine Aussendung. Mit Wirkung zum 1. Juni 2026 wird demnach Björn Krausmann für die Dauer von drei Jahren zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Gemeinsam mit CEO Julian Cassutti soll er künftig den Wachstumskurs der Gesellschaft im Rahmen eines zweiköpfigen Vorstands vorantreiben.

„Geplante Weiterentwicklung“

Die planmäßige Erweiterung des Vorstands um einen CFO stelle einen wesentlichen Schritt im Zuge der geplanten Weiterentwicklung der Organisation dar und trage zugleich der zunehmenden Internationalisierung des Geschäfts Rechnung.

Der neue CFO Björn Krausmann war zuletzt in einer Führungsfunktion bei der Pfleiderer Group tätig. In seiner neuen Funktion werde er insbesondere die Bereiche Finanzen, Human Resources und IT verantworten.

Die Statements

Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender der Steyr Motors AG: „Wir freuen uns, mit Björn Krausmann einen versierten CFO gewonnen zu haben, der seine umfassende Erfahrung gezielt beim weiteren Auf- und Ausbau der Steyr Motors AG einbringen wird. Mit der seit längerem geplanten und planmäßig umgesetzten Erweiterung des Vorstands schaffen wir zugleich wichtige Voraussetzungen, um die nächste Entwicklungsphase unseres Unternehmens erfolgreich zu gestalten.“

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG: „Mit Björn Krausmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt, M&A und internationale Wachstumsfinanzierung. Ich freue mich sehr auf die Verstärkung im Vorstand. Seine Expertise wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste Wachstumsphase von Steyr Motors strategisch und finanziell zu begleiten. Gemeinsam wollen wir unsere Position in attraktiven Zukunftsmärkten weiter ausbauen und den nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre steigern.“

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