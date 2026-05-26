Taylor Wessing macht Iman Torabia zur Real Estate-Partnerin

Anwaltskanzleien. Taylor Wessing Österreich ernennt Iman Torabia zur neuen Partnerin. Ihr Thema ist das Immobilienrecht.

Iman Torabia ist seit 2017 Mitglied des Immobilienrechts-Teams und habe seither maßgeblich zum Wachstum der Real- Estate-Praxis beigetragen, heißt es in einer Aussendung des Wiener Büros von Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing: Das betreffe den Ausbau des Mandantenportfolios als auch die Weiterentwicklung des Beratungsangebots.

Nun wurde die Rechtsanwältin demnach zur Partnerin ernannt. Torabia ist auf die Entwicklung und den Erwerb komplexer Immobilienprojekte sowie auf Bauprojekte im Bereich Hotel-, Büro- und Wohnimmobilien spezialisiert. Sie ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Die Statements

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und diesen bedeutenden Karriereschritt. Besonders schätze ich die Möglichkeit, gemeinsam mit einem großartigen Team anspruchsvolle Immobilienprojekte zu begleiten und die weitere Entwicklung unserer Praxis aktiv mitzugestalten“, wird Torabia zitiert.

Taylor Wessing CEE Managing Partner Raimund Cancola: „Iman Torabia hat unsere Immobilienpraxis in den vergangenen Jahren mit ihrem außergewöhnlichen Engagement, ihrer unternehmerischen Stärke und ihrem tiefgehenden Know-how entscheidend mitgeprägt. Es freut uns sehr, sie auf ihrem weiteren Karriereweg begleiten zu dürfen und sie nun im Partner:innenkreis willkommen zu heißen.“