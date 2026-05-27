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Die digitale Gemeinde 2035: Expertenforum im Parlament am 2. Juni

Parlament ©Parlamentsdirektion / Hertha Hurnaus

Wien. Um Lösungen und Probleme auf dem Weg zur „Digitalen Gemeinde“ geht es bei einem Expert:innen-Forum im Parlament.

Bundesratspräsident Markus Stotter lädt am 2. Juni zu Veranstaltung ins Parlament, heißt es in einer Aussendung: Gut gestaltete, widerstandsfähige und digital vernetzte Regionen seien die Grundlage dafür, dass junge Menschen attraktive Lebens- und Arbeitsräume vorfinden, so Stotter in seiner Antrittsrede.

In diesem Sinn sei die kommunale Digitalisierung ein zentrales Zukunftsthema. Kommenden Dienstag, am 2. Juni, wird sich nun ein Expertinnen- und Expertenforum im Parlament mit dieser Frage befassen, heißt es weiter.

Die Themen

Unter dem Titel „Digitale Gemeinde 2035“ werden demnach Fachleute aus Theorie und Praxis erörtern, wie Gemeinden den digitalen Wandel aktiv, sicher und gemeinwohlorientiert gestalten können, wobei es unter anderem um digitale Infrastruktur, Datenkompetenz und Vernetzung geht. Zudem werden Beispiele aus der Praxis vorgestellt.

  • Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer Keynote des deutschen Zukunftsforschers Max Thinius zum Thema „Digital, kommunal, zukunftssicher“.
  • Danach folgt das Panel „Digitale Daseinsvorsorge als Faktor für Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Gemeinden und Regionen“, das Ernst-Olav Ruhle, Geschäftsführer SBR-net Consulting, und Oskar Januschke, Geschäftsführer Raumprozess+ Public Consulting und Experte für Stadt-, Regional- und Standortentwicklung, mit Referaten einleiten werden.
  • Im Panel „Digitalität und Datenräume im Public Sector sichern Gemeinwohl und Chancengleichheit“ werden Maria Rost, Bereichsleiterin Digitales im Verband kommunaler Unternehmen, und die Amtsleiterin der Gemeinde Neuhaus Regina Wiedl über konkrete Projekte und Erfahrungen berichten.

Moderiert wird die Veranstaltung von Franz Zeller, Ressortleiter Wissenschaft und Innovation im ORF.

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