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Bildung & Uni

Donau-Uni Krems: Neues Studienprogramm zu Stage Narration

Robert Neiser, Jérôme Junod ©UWK

Weiterbildung. Die Donau-Uni Krems startet im Wintersemester 2026/27 das neue Studienprogramm „Stage Narration“: Erzählmittel des Theaters stehen im Mittelpunkt.

„In diesem interdisziplinären, berufsbegleitenden Studium wird auf einzigartige Weise das Potenzial des Dramas in seiner gesellschaftlichen Relevanz erforscht. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft soll neue kreative Wege für ein zeitgemäßes Theater sowie eine demokratische Kultur fördern“, so Studienleiter Jérôme Junod in einer Aussendung.

„Eine Besonderheit des Studiums besteht im Verbinden von Bereichen des Theaters mit theaterfremden, aber verwandten Feldern wie Ausstellungsentwicklung, Spieleforschung oder Journalismus. Durch den Brückenschlag und den Dialog mit Experten aus diesen Feldern wird über neue Möglichkeiten der Vermittlung und des Wissenstransfers nachgedacht, die die Teilnehmer mit ihrer eigenen Praxis verbinden können“, so Studienleiter Robert Neiser vom Department für Kunst- und Kulturwissenschaften der Donau-Uni Krems.

Expertise aus Theater, Film und Literatur

Für das Studienprogramm wurden mehrere Kulturschaffende gewonnen, heißt es weiter. So zählen zu den Lehrenden Samira El Ouassil (Theorie der Erzählung), Mareike Fallwickl (Erzählen und Verantwortung), Maria Thanhoffer (Erzählen mit dem Körper), Hans Kudlich (Erzählen mit dem Raum), Sabine Ebner (Erzählen mit Kostüm) und Nils Strunk (Erzählen mit Musik).

Ergänzt wird das Team durch Elise Wilk (Dramatikerin, Rumänien), Isobel McArthur (Schauspielerin und Dramatikerin, UK), Wendy Coones (Ausstellungsentwicklung), Florian Scheuba (Journalismus und Satire), Ruth Beckermann (Formen des Dokumentarischen) sowie Calle Fuhr (Investigativtheater). Die Studienleitung übernehmen Jérôme Junod (Regisseur, Dramatiker und Theaterdozent) und Robert Neiser (Literatur- und Kulturwissenschafter).

Die Projekte der Studierenden werden gemeinsam mit der Wortwiege in Wiener Neustadt szenisch erarbeitet. Das Weiterbildungsprogramm mit 60 ECTS-Punkten führt zum Abschluss Academic Expert (AE), die Master-Variante mit 90 ECTS-Punkten zum Master of Arts (Continuing Education), MA (CE).

 

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