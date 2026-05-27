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Business, Recht

Start für Verkauf des „Goldenen Quartiers“ in Wien mit Hilfe von CBRE

Goldenes Quartier ©CBRE

Immobilien & Retail. Das „Goldene Quartier“ in der Wiener Innenstadt ist ab heute offiziell zu kaufen. Mit dem Verkaufsprozess wurde Immo-Dienstleister CBRE beauftragt.

Das „Goldene Quartier“ gehört zur Signa Prime Selection AG, einem Flaggschiff der insolventen Signa-Gruppe. Insolvenzverwalter von Signa Prime ist der Wiener Anwalt Norbert Abel (Abel Rechtsanwälte), mit dem Verkaufsprozess wurde Immobiliendienstleister CBRE beauftragt.

Der Gebäudeensemble wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und im Zuge einer umfassenden Neupositionierung nach Plänen von HNP Architects im Jahr 2013 generalsaniert. Die denkmalgeschützte Immobilie umfasst rund 18.200 Quadratmeter vermietbare Fläche und ist als Luxus-Retaildestination positioniert, mit Mietern wie Dior, Valentino, Bottega Veneta, Giorgio Armani, Miu Miu, Alexander McQueen, Etro, Zegna oder Rimowa. Dazu kommen Büroflächen.

Das Statement

„Das goldene Quartier ist nicht nur eine der prominentesten Immobilien Österreichs, sondern auch ein international beachtetes Trophy Asset mit außergewöhnlicher Strahlkraft. Vergleichbare Liegenschaften sind in dieser Form in Europa kaum verfügbar und kommen nur in besonderen Situationen auf den Markt. Eine einmalige Chance für Investoren, ein solches Asset zu erwerben“, so Lukas Schwarz, Managing Director von CBRE Österreich. Das Goldene Quartier vereine „einzigartige historische Qualität mit nachhaltiger Ertragsstärke und einer stabilen Mieterstruktur“.

 

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