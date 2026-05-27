Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

Steuern & Fortbildung. Das „Arbeitsbuch Oberlaa 2026“ enthält die Inhalte des Seminar Oberlaa für Steuerberater und startet jetzt in den KI-Tools von LexisNexis.

Die neue Ausgabe des „Arbeitsbuch Oberlaa 2026“ ist ab sofort in Lexis+ und Protégé verfügbar, so Fachverlag LexisNexis, zu dem das Seminar Oberlaa neuerdings gehört. Abonnent:innen des Paketes „Arbeitsbücher Oberlaa“ können dieses – wie auch die vergangenen Ausgaben – als Teil ihrer Recherche in Lexis+, als auch mit Unterstützung von KI in Protégé (optional erweiterbar) nutzen, heißt es dazu.

Das Seminar Oberlaa

Das Seminar Oberlaa veröffentlicht zweimal im Jahr eine für Praktiker:innen aufbereitete, gesammelte Übersicht über steuerrechtliche Änderungen. Es gehört seit 2024 zum Fachinformationsanbieter LexisNexis.