 Open menu
Bildung & Uni, Steuer, Tools

Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

Arbeitsbuch Seminar Oberlaa ©LexisNexis

Steuern & Fortbildung. Das „Arbeitsbuch Oberlaa 2026“ enthält die Inhalte des Seminar Oberlaa für Steuerberater und startet jetzt in den KI-Tools von LexisNexis.

Die neue Ausgabe des „Arbeitsbuch Oberlaa 2026“ ist ab sofort in Lexis+ und Protégé verfügbar, so Fachverlag LexisNexis, zu dem das Seminar Oberlaa neuerdings gehört. Abonnent:innen des Paketes „Arbeitsbücher Oberlaa“ können dieses – wie auch die vergangenen Ausgaben – als Teil ihrer Recherche in Lexis+, als auch mit Unterstützung von KI in Protégé (optional erweiterbar) nutzen, heißt es dazu.

Das Seminar Oberlaa

Das Seminar Oberlaa veröffentlicht zweimal im Jahr eine für Praktiker:innen aufbereitete, gesammelte Übersicht über steuerrechtliche Änderungen. Es gehört seit 2024 zum Fachinformationsanbieter LexisNexis.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. CheckMate von der Uni-Klagenfurt löst Industrie-Rechenprobleme
  2. Geschäftsführerhaftung: Fachbuch in neuer Auflage
  3. Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht
  4. Für den Fall des Falles: Fachbuch zur Selbstanzeige erhält Update

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Rüstungsfirma Steyr Motors macht Björn Krausmann zum neuen CFO

Österreicher Rebernig leitet Handelsagenten-Weltverband IUCAB

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

Pankl Racing-CEO Wolfgang Plasser bleibt ein Vierteljahrhundert

Nach Preisexplosion in Restaurants: Fast Food gewinnt Marktanteile

Neu in Finanz:

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Neu in Recht:

VW holt sich 2,75 Mrd. Euro für E-Autos, Hogan Lovells berät Banken

Start für Verkauf des „Goldenen Quartiers“ in Wien mit Hilfe von CBRE

Die digitale Gemeinde 2035: Expertenforum im Parlament am 2. Juni

Grazer Spin-off MUST Visibility erhält Finanzierung mit E+H

Der Digital Fairness Act: Was auf Unternehmen zukommen könnte

Neu in Steuer:

Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr

Für den Fall des Falles: Fachbuch zur Selbstanzeige erhält Update

Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Donau-Uni Krems: Neues Studienprogramm zu Stage Narration

CheckMate von der Uni-Klagenfurt löst Industrie-Rechenprobleme

Fachverlag C.H.Beck relauncht sein Portal Heute im Recht

WIFI Management Forum stellt heuer KI und persönliche Skills in den Fokus

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Neu in Personalia:

Taylor Wessing macht Iman Torabia zur Real Estate-Partnerin

Rüstungsfirma Steyr Motors macht Björn Krausmann zum neuen CFO

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

Österreicher Rebernig leitet Handelsagenten-Weltverband IUCAB

Segafredo Central Europe macht Dieter Bretz zum neuen CEO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Die digitale Gemeinde 2035: Expertenforum im Parlament am 2. Juni

Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

Grazer Spin-off MUST Visibility erhält Finanzierung mit E+H

Der Digital Fairness Act: Was auf Unternehmen zukommen könnte

MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr