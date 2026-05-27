VW holt sich 2,75 Mrd. Euro für E-Autos, Hogan Lovells berät Banken

Frankfurt. Hogan Lovells berät die Banken bei der Platzierung von Green Bonds der Volkswagen Bank GmbH mit einem Emissionsvolumen von 2,75 Mrd. Euro.

Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Commerzbank und SMBC Bank bei der Platzierung von drei Green Bonds der Volkswagen Bank GmbH mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 2,75 Mrd. beraten, so eine Aussendung.

Für E-Autos gewidmet

Die Anleihen mit Laufzeiten von 2,5, 4,5 und 7,5 Jahren haben einen jährlichen Zinssatz von 3,625 Prozent, 4,000 Prozent und 4,375 Prozent und sind am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen. Die Senior Non-Preferred Anleihen wurden als Green Bonds in Einklang mit dem Green Finance Framework der Volkswagen Financial Services AG begeben. Die Erlöse sollen demnach zur Refinanzierung der anrechenbaren grünen Projekte im Zusammenhang mit Finanzierungsprodukten für BEV (Battery Electric Vehicle, d.h. E-Autos) verwendet werden.

Im Hogan Lovells-Team für die Banken waren Jochen Seitz (Partner), Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel) und Anna Hersener (Associate) aus dem Bereich Kapitalmarktrecht des Frankfurter Büros.