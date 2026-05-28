Das ist der neue Spar-Vorstand unter dem neuen CEO Markus Kaser

Umbau und Ausbau. Ab dem Jahr 2028 leitet erstmals kein Mitglied der Gründerfamilien den Spar-Konzern: Markus Kaser löst Hans K. Reisch ab.

Zwei Nachkommen der Gründerfamilien sowie Vorstandsmitglieder des Spar-Konzerns, der Vorsitzende Hans K. Reisch und Marcus Wild, werden laut Aussendung nach Erreichen des 65. Lebensjahres mit Ende 2027 aus dem Spar-Vorstand ausscheiden. Der Aufsichtsrat hat nun bereits die Nachfolge geregelt: Neuer Vorstandsvorsitzender der Spar Holding AG und der Spar Österreichische Warenhandels-AG wird demnach ab 1.1.2028 Markus Kaser, der dem Vorstand seit 2021 angehört.

Paul Klotz bleibt weiterhin im Vorstand. Neu in den Vorstand kommen mit Johannes Holzleitner, Gerhard Wandl und Tanja Wiesmann drei langjährige Spar-Führungskräfte.

Wechsel in den Aufsichtsrat

Hans K. Reisch wird nach 27 Jahren im Spar-Vorstand und nach 4 Jahren als Vorstandsvorsitzender gemäß den Statuten von Spar, die ein Alterslimit von 65 Jahren vorsehen, altersbedingt per Ende 2027 aus dem Vorstand ausscheiden. Als Miteigentümer wird er Anfang 2028 in den Aufsichtsrat wechseln.

Marcus Wild wird mit Ende 2027, nach 33 Jahren bei Spar, 14 Jahren als Gründungs-CEO an der Spitze der SES Spar European Shopping Centers sowie nach 7 Jahren im Spar-Vorstand, wo er zuletzt die Übernahme der Unimarkt-Standorte leitete, gemäß den Statuten von Spar mit 65 Jahren aus dem Vorstand ausscheiden.

Der neue Spar-Vorstand ab 2028

Neuer Vorstandsvorsitzender wird ab 1.1.2028 Markus Kaser (54). Der aktuelle Stellvertretende Vorstandsvorsitzende begann 1998 bei Spar und ist seit 2021 Mitglied des Vorstands. Als Vorstandsvorsitzender wird er ab 2028 für die Bereiche Einkauf und Sortimentsmanagement, Marketing, PR und Information, CSR, Revision und Unternehmensstrategie zuständig sein. Hinzu kommt die Verantwortung im Holding-Vorstand für Italien.

Spar-Vorstand Paul Klotz (60) wird zukünftig für die Spar European Shopping Centers (SES), die Aspiag-Management AG sowie auch für die Bereiche Personalverwaltung, Personalentwicklung und Employer Branding zuständig sein. Hinzu kommt die Verantwortung im Holding-Vorstand für Slowenien und Kroatien. Paul Klotz hat 1994 bei Interspar in Österreich begonnen und war 20 Jahre in der Geschäftsführung von Spar Italien, bevor er 2021 in den Vorstand berufen wurde.

Neu in den Vorstand wird Johannes Holzleitner (55) berufen. Der Interspar-Geschäftsführer ist seit 27 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Spar tätig. Im Konzern-Vorstand wird er ab 2028 für die Bereiche Interspar inkl. Maximarkt und Simpex, Logistik, Bau/Energie/Technik sowie die Produktionsbetriebe Tann, Weingut Schloss Fels (WSF) und Regio zuständig sein. Hinzu kommt die Verantwortung im Holding-Vorstand für Ungarn.

Ebenfalls neu in den Vorstand kommt Gerhard Wandl (50), der 1996 bei Spar in der Zweigniederlassung St. Pölten begann. Der studierte Wirtschaftsökonom leitet seit 2010 den Bereich Steuern. Ab 2028 wird er im Konzern-Vorstand für Finanzen, Controlling, Recht, Compliance, Steuern sowie den Spar-eigenen Versicherungsdienst zuständig sein.

Komplettieren wird den Vorstand Tanja Wiesmann (51), die seit 25 Jahren in leitenden Funktionen bei Spar Österreich tätig ist und aktuell den Bereich Lieferantenpolitik und Sortimentsstrategie leitet. Weiters ist sie Mitglied der EKS-Geschäftsführung. Ab 1. Jänner 2028 wird die Juristin Wiesmann im Vorstand für die Bereiche Regionalzentralen, Vertrieb Filialen und Einzelhandel, Expansion, IT, Prozessmanagement sowie Nachhaltigkeit zuständig sein.

„Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld ist es wichtig, rechtzeitig Klarheit zu schaffen und damit Stabilität, Orientierung und Sicherheit für unser Unternehmen zu gewährleisten. Es spricht für die Qualität unserer Mitarbeitenden, dass alle drei neuen Vorstandsmitglieder aus den eigenen Reihen stammen und sich durch hohe fachliche und menschliche Kompetenz auszeichnen“, so Gerhard Drexel, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

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