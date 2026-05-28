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Bildung & Uni, Recht, Steuer

Erstes MeetUp Familienunternehmen der ASW kommt im Juli

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Wien. Die Beratung von Familienunternehmen ist komplex und manchmal konfliktträchtig. Ein Event soll Steuerberatern, Anwälten und Notaren dabei helfen.

Am 8. und 9. Juli 2026 geht das MeetUp Familienunternehmen erstmals über die Bühne, so eine Ankündigung der ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen). Geboten werden demnach Fachthemen ebenso wie die Gelegenheit zur Vernetzung mit anderen Beratungsprofis.

Die Themen

Bei Familienunternehmen treffen Familie, Vermögen und unternehmerische Entscheidungen aufeinander – eine komplexe und manchmal konfliktbeladene Situation, so die ASW. Steuerberater:innen, Rechtsanwält:innen, Notar:innen oder Mediator:innen sind dabei nicht nur als Fachexperten, sondern auch als Vertrauenspersonen und Wegbegleiter:innen gefragt – wenn alles gut geht.

Behandelt werden bei dem MeetUp unentgeltliche Vermögensübertragungen, Generationenwechsel, Umgründungen, der Umgang mit innerfamiliären Konflikten u.a. Dabei gehe es auch um die interdisziplinäre Sichtweise, denn die von den Berater:innen entwickelten Lösungen müssen menschlich akzeptabel, rechtlich fundiert und steuerlich tragfähig sein. Die Vortragenden sind Philipp Effenberger, Petra Hübner-Schwarzinger, Mario Perl, Andrea Sedetka, Stephan Verweijen und Klaus Wiedermann.

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