Margret Karl wird neue HR-Chefin bei Nestlé Österreich

Wien. Margret Karl wird bei Nestlé Österreich neue Head of Human Resources und Mitglied des Management-Teams. Sie ist seit 2008 im Unternehmen.

Margret Karl hat laut einer Aussendung die Funktion Head of Human Resources bei Nestlé Österreich übernommen und wird Mitglied des Management-Teams. Sie ist seit 2008 im Unternehmen und begann ihre Karriere als HR-Trainee.

Seit ihrem Einstieg im Unternehmen hatte sie mehrere Funktionen im Personalbereich inne, darunter den Aufbau des Recruiting-Teams in Österreich, die Leitung mehrerer HR-Transformationsprojekte sowie die Rolle als Head of Talent und zuletzt als Senior HR Business Partner.

Die Statements

„Mit Margret Karl übernimmt eine sehr geschätzte und erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen diese wichtige Funktion. Sie kennt unser Unternehmen, unsere Kultur und die aktuellen Herausforderungen sehr gut“, so Sarah Huber, Geschäftsführerin von Nestlé Österreich: „Mit ihrem strategischen Blick, ihrer Umsetzungsstärke und ihrer Erfahrung im Change-Management wird sie wesentlich dazu beitragen, unsere Organisation weiterzuentwickeln und gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

„Mir ist es wichtig, unseren Mitarbeitenden und Führungskräften klare Orientierung zu geben und sie in Veränderungsprozessen eng zu begleiten. Eine offene, transparente Zusammenarbeit und das gemeinsame Entwickeln von praxistauglichen Lösungen sind für mich zentrale Erfolgsfaktoren“, so Karl.