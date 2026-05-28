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Business, M&A

Siemens Mobility kauft MERMEC-Sparten mit Hengeler Mueller

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Bahntechnik. Siemens Mobility übernimmt Teile der italienischen Mermec Gruppe mit 1.700 Beschäftigten. Kanzlei Hengeler Mueller hat dabei beraten.

Siemens Mobility hat eine Vereinbarung zum Erwerb mehrerer Kerngeschäfte der Mermec Gruppe unterzeichnet, so eine Aussendung. Mermec ist ein italienischer Hightech-Anbieter von Bahnsignaltechnik, Elektrifizierung sowie Diagnostik‑ und Messtechnologien. Der Vollzug der Transaktion unterliege üblichen Abschlussbedingungen und wird für Ende des Kalenderjahres 2026 erwartet.

Die Akquisition umfasst laut Siemens Mobility die Kerngeschäfte von MERMEC in den Bereichen streckenseitige Signaltechnik in Italien, Elektrifizierung, Telekommunikation, Diagnostik, Analytik sowie weltweite Dateninfrastruktur. Ausgenommen sind die Beteiligungen von MERMEC an Angelstar S.r.l., Mont Saint Michel S.A.S. einschließlich der Tochtergesellschaft Compagnie des Signaux S.A.S. sowie MERMEC Deutschland. Mit rund 1.700 Mitarbeitenden bedienen die Kerngeschäfte Kunden in mehr als 70 Ländern und erzielten im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro, heißt es dazu.

Das Beratungsteam

Hengeler Mueller hat Siemens Mobility in einem integrierten Team mit BonelliErede beraten. Die Federführung aufseiten BonelliErede lag bei Eliana Catalano und Gianfranco Veneziano (beide Partner, beide Mailand).

Im Team von Hengeler Mueller für Siemens Mobility waren (Corporate/M&A): Daniel Möritz (Partner, Federführung), Christoph Roth, Johannes Schmidt, Martin Senftl (alle Senior Associate), Benjamin Scheifele (alle München), Laura Esmaty, Lukas König (beide Frankfurt, alle Associate); im Arbeitsrecht: Christian Hoefs (Partner), Andreas Kaletsch (Senior Associate, beide Frankfurt); Öffentliches Wirtschaftsrecht: Vera Jungkind (Partner), Antonia Lilo Cramer (Associate, beide Düsseldorf); Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner) und Florian Lenhart (Associate, beide München).

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