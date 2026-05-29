 Open menu
Bildung & Uni

Gemeinsames Certificate Program von Donau-Uni Krems und Controller-Institut

Barbara Brenner, Markus Wabnegg, Rita Neumayer, Anton Zeiner, Clemens Nachbauer, Verena Laber ©Elisa Olbidschnig

Krems/Wien. Donau-Uni Krems und Controller-Institut starten mit Beginn des Wintersemesters ein neues, gemeinsames Certificate Program.

Die Donau-Uni Krems und das Österreichische Controller-Institut (ÖCI) haben laut Aussendung eine Kooperationsvereinbarung ab dem Wintersemester 2026/27 unterzeichnet.

Der Weg zum MBA oder MSc

Die Kooperation basiert auf einem wechselseitigen Ansatz: Studierende der Donau-Uni erhalten Zugang zur Lehre und zum Experten-Netzwerk des Controller Instituts und Absolventen des ÖCI erhalten die Möglichkeit, ihre Weiterbildung zu einem akademischen Abschluss, wie beispielsweise einem MBA oder MSc, auszubauen.

Kern des neuen Weiterbildungsangebots ist demnach ein modular aufgebautes Certificate Program mit 24 ECTS-Punkten, das auf zwei Semester ausgelegt ist. Die Vermittlung der Inhalte erfolgt im Blended-Learning-Format.

Die Community

„Durch diese Kooperation verbinden wir aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit der starken Verankerung des ÖCI in der Controlling-Community. So entsteht Weiterbildung, die fachlich unmittelbar anwendbar und gleichzeitig akademisch anschlussfähig ist“, so Barbara Brenner, Dekanin der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung der Donau-Uni Krems.

„Transformation gelingt nur mit den richtigen Skills und nur dann, wenn Unternehmen diese gezielt und strategisch entwickeln. Unsere Programme unterstützen Unternehmen dabei, praxisnahen Kompetenzaufbau mit neuen Rollenbildern und individueller Entwicklung zu verbinden“, so Rita Niedermayr, Geschäftsführerin des ÖCI.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

    Schreiben Sie einen Kommentar

    Neu in Business:

    Internationale Investoren kehren stark zu Austro-Immobilien zurück

    Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

    Das ist der neue Spar-Vorstand unter dem neuen CEO Markus Kaser

    CEOs geben sich pessimistisch – sind aber in größter Kauflaune seit 2010

    Margret Karl wird neue HR-Chefin bei Nestlé Österreich

    Neu in Finanz:

    Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

    Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

    UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

    Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

    Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

    Neu in Recht:

    Kein Zittern am Parkplatz mehr mit diesem Handbuch

    VW holt sich 2,75 Mrd. Euro für E-Autos, Hogan Lovells berät Banken

    Start für Verkauf des „Goldenen Quartiers“ in Wien mit Hilfe von CBRE

    Die digitale Gemeinde 2035: Expertenforum im Parlament am 2. Juni

    Grazer Spin-off MUST Visibility erhält Finanzierung mit E+H

    Neu in Steuer:

    Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

    MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr

    Für den Fall des Falles: Fachbuch zur Selbstanzeige erhält Update

    Kurse für Steuerberater: KI-Anwendungen und ChatGPT in der Kanzlei

    MANZ SteuerExpress: Verdeckte Ausschüttungen, Lohnsteuer-Betriebsstätten, Gebühren für Bürgschaften und mehr

    Neu in Bildung/Uni:

    Gemeinsames Certificate Program von Donau-Uni Krems und Controller-Institut

    TU Graz-Projekt: Ziegel-Fertigteilwand nach Gebrauch abbauen und neu nutzen

    Erstes MeetUp Familienunternehmen der ASW kommt im Juli

    Donau-Uni Krems: Neues Studienprogramm zu Stage Narration

    CheckMate von der Uni-Klagenfurt löst Industrie-Rechenprobleme

    Neu in Personalia:

    Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

    Das ist der neue Spar-Vorstand unter dem neuen CEO Markus Kaser

    Margret Karl wird neue HR-Chefin bei Nestlé Österreich

    Taylor Wessing macht Iman Torabia zur Real Estate-Partnerin

    Rüstungsfirma Steyr Motors macht Björn Krausmann zum neuen CFO

    Neu in Motor:

    Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

    Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

    Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

    Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

    Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

    Neu in Nova:

    Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

    Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

    Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

    Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

    Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

    Neu in Tools:

    Die digitale Gemeinde 2035: Expertenforum im Parlament am 2. Juni

    Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

    Grazer Spin-off MUST Visibility erhält Finanzierung mit E+H

    Der Digital Fairness Act: Was auf Unternehmen zukommen könnte

    MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr