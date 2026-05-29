Gemeinsames Certificate Program von Donau-Uni Krems und Controller-Institut

Krems/Wien. Donau-Uni Krems und Controller-Institut starten mit Beginn des Wintersemesters ein neues, gemeinsames Certificate Program.

Die Donau-Uni Krems und das Österreichische Controller-Institut (ÖCI) haben laut Aussendung eine Kooperationsvereinbarung ab dem Wintersemester 2026/27 unterzeichnet.

Der Weg zum MBA oder MSc

Die Kooperation basiert auf einem wechselseitigen Ansatz: Studierende der Donau-Uni erhalten Zugang zur Lehre und zum Experten-Netzwerk des Controller Instituts und Absolventen des ÖCI erhalten die Möglichkeit, ihre Weiterbildung zu einem akademischen Abschluss, wie beispielsweise einem MBA oder MSc, auszubauen.

Kern des neuen Weiterbildungsangebots ist demnach ein modular aufgebautes Certificate Program mit 24 ECTS-Punkten, das auf zwei Semester ausgelegt ist. Die Vermittlung der Inhalte erfolgt im Blended-Learning-Format.

Die Community

„Durch diese Kooperation verbinden wir aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit der starken Verankerung des ÖCI in der Controlling-Community. So entsteht Weiterbildung, die fachlich unmittelbar anwendbar und gleichzeitig akademisch anschlussfähig ist“, so Barbara Brenner, Dekanin der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung der Donau-Uni Krems.

„Transformation gelingt nur mit den richtigen Skills und nur dann, wenn Unternehmen diese gezielt und strategisch entwickeln. Unsere Programme unterstützen Unternehmen dabei, praxisnahen Kompetenzaufbau mit neuen Rollenbildern und individueller Entwicklung zu verbinden“, so Rita Niedermayr, Geschäftsführerin des ÖCI.

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