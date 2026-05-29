Kein Zittern am Parkplatz mehr mit diesem Handbuch

Autos & Österreich. Das Handbuch Besitzstörung ist grundlegend überarbeitet neu erschienen: Es behandelt die Regelungen zur „Parkplatz-Abzocke“ und mehr.

Nach dem Erfolg seiner vor 25 Jahren erschienenen Untersuchung hat OGH-Präsident und WU-Professor Georg Kodek den Klassiker zum Thema Besitzschutz nun grundlegend überarbeitet, so eine Aussendung von Fachverlag Manz: Die neue Version ist demnach nun stärker auf aktuelle Fragestellungen der Praxis abgestimmt.

Die „Parkplatz-Abzocke“

Der Anlass liegt auf der Hand – es sind insbesondere die Entwicklungen rund um das Thema „Parkplatz-Abzocke“, die zu gesetzlichen Änderungen im Kosten- und Gerichtsgebührenrecht sowie bezüglich der Anrufbarkeit des OGH im Besitzstörungsverfahren führten.

Für die Neuerscheinung wurden rund 1.350 zweitinstanzlichen Entscheidungen ausgewertet, schließlich handelt es sich um ein stark judikaturgeprägtes Rechtsgebiet, so der Verlag.

Die Inhalte

Konkret behandele die neue Ausgabe mit Stand 16.04.2026 die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen des Besitzschutzes, sowie Praxistipps und Beispiele. Es geht u.a. um:

Grundlagen von Bestandverhältnissen und Bezugsverträgen

Gegenstand des Schutzes

Besitzstörung und ihre Rechtsfolgen

Selbsthilfe, Rechtfertigungsgründe, Einwendungen

Klagefrist und Verjährung

Störungen mit Kfz, per Mountainbike und durch Paragleiter

Besitzstörungsverfahren

Reformdiskussion