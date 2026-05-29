Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

Wien. Der neue Finanzchef Björn Boos (55) soll bei der internationalen Expansion helfen. Er kommt von einer Print-on-Demand-Firma.

Der Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom GmbH erweitert seine oberste Führungsebene und beruft Björn Boos zum Chief Financial Officer (CFO), so eine Aussendung. Boos übernehme die Gesamtverantwortung für die Finanzstrategie und berichte direkt an CEO Bernd Hake.

Gemeinsam mit Hake und COO Johannes Kisslinger werde er die weitere internationale Expansion sowie die strategische Weiterentwicklung maßgeblich vorantreiben. Mit der Erweiterung des C-Levels will woom gezielt die organisatorischen Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase schaffen, heißt es.

Die Laufbahn

Boos verfügt laut den Angaben über langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, Controlling und Unternehmensentwicklung. Seine Karriere begann in der Wirtschaftsprüfung bei Arthur Andersen und EY. Anschließend war er Senior Vice President Finance beim MDAX-notierten Werbeanbieter Ströer. Zuletzt war Boos CFO der The Customization Group, einem internationalen Anbieter von Print-on-Demand-Lösungen.

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