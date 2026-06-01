Kanzlei Lindner Stimmler hat eine neue Partnerin: Eva Erlacher

Anwälte & Jubiläen. Lindner Stimmler feiert das 5-jährige Jubiläum und gibt die Ernennung von Eva Erlacher zur Partnerin bekannt: Ihr Thema ist das Waffenrecht.

Rechtsanwaltskanzlei Lindner Stimmler feierte unter dem Titel „2+1=5“ das fünfjährige Kanzlei-Jubiläum und die Aufnahme von Eva Erlacher als Partnerin, so eine Aussendung. Erlacher ist auf Jagd- und Waffenrecht spezialisiert.

Die Veranstaltung

Lindner Stimmler Rechtsanwälte wurde im Mai 2021 gegründet und hat sich auf Nachhaltigkeitsrecht samt verwandter Materien spezialisiert. Die beiden Gründungspartner Berthold Lindner und Alexander Stimmler wollen durch die Kombination von öffentlich- und zivilrechtlicher Spezialisierung, die künftig nun um Waffen- und Jagdrecht sowie raumordnungsrechtliche Verträge ergänzt werde, neue Geschäftsfelder erschließen.

Die Veranstaltung

Bei sommerlichen Temperaturen wurde zu den Klängen des Saxophonisten Peter Sax gemeinsam mit etwa hundert Gästen bis spät in die Nacht gefeiert, heißt es weiter. Dabeiw aren u.a. Karl und Krystyna Polaska-Auer (Global Family), Helwig Überacker (EVN Naturkraft), Bernd Braustein (Reploid), Paul Ablinger (Verein Kleinwasserkraft), Klaus Aitzetmüller (Bürgermeister Hinterstoder) und Julian Hafner (Interzero).