LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Bauern & Manager. Die Landwirtschaftskammer Steiermark bestimmt Horst Jauschnegg (57) zum neuen Direktor. Er war u.a. Chef des Biomasse-Verbandes.

Damit werde die Nachfolge frühzeitig und geordnet vorbereitet, heißt es in einer Aussendung: Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark-Präsident Andreas Steinegger hat demnach Horst Jauschnegg als neuen Direktor der Landwirtschaftskammer Steiermark designiert. Amtsinhaber Werner Brugner geht zu Jahresbeginn 2027 nach 17 Jahren als Direktor in den Ruhestand.

Das Procedere

Am 3. Juli wird Präsident Steinegger den designierten Direktor Jauschnegg der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer zur Bestätigung vorschlagen. Die operative Leitung der Landwirtschaftskammer werde Jauschnegg mit Jänner 2027 übernehmen.

Die Laufbahn

Nach seiner Assistentenzeit an der Universität für Bodenkultur in Wien startete Dr. Horst Jauschnegg 1997 seine berufliche Karriere in der Landwirtschaftskammer Steiermark im Referat für Energie und Biomasse, dessen Leitung er 2004 übernahm. Nach Stationen als Vorsitzender des Österreichischen und Vizepräsident des Europäischen Biomasseverbandes übernahm er 2014 die Leitung der Abteilung Tiere in der Landwirtschaftskammer.

Jauschnegg habe die Neuausrichtung tierischer Verbände in der Steiermark und bundesländerübergreifend entscheidend mitgestaltet und deren wirtschaftliche Stärke nachhaltig ausgebaut, heißt es dazu.