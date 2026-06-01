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Next Generation: Die Aufsichtsrätinnen treffen sich bei DLA Piper

Christiane Wenckheim, Maria Doralt, Jasna Zwitter-Tehovnik, Sonja Zimmermann, Barbara Steger, Sophie Martinetz, ©DLA Piper

Wien. Beim „Next Generation Aufsichtsrätinnen Frühstück“ von DLA Piper diskutierten Barbara Steger (Andritz), Christiane Wenckheim (Ottakringer) und Sonja Zimmermann (Berndorf) vor zahlreichen Managerinnen.

Wirtschaftskanzlei DLA Piper veranstaltete vergangene Woche gemeinsam mit Women in Law das „Next Generation Aufsichtsrätinnen Frühstück“ im Oktogon im Haus am Schottentor (Sitz des Wiener Kanzlei-Büros): Ziel der Veranstaltung war es, engagierte und erfahrene Frauen aus unterschiedlichen Branchen zusammenzubringen, ihren Austausch zu fördern und neue Perspektiven im Bereich der Aufsichtsratstätigkeit aufzuzeigen, so eine Aussendung.

Die Veranstaltung

Zahlreiche Teilnehmerinnen, die selbst Aufsichtsratsmandate bekleiden oder das anstreben, nutzten die Gelegenheit, Einblicke in die Anforderungen und Herausforderungen von (weiblichen) Aufsichtsratsfunktionen zu geben und zu gewinnen. Programmhöhepunkt war die Podiumsdiskussion mit Barbara Steger (Aufsichtsrätin, Andritz AG), Christiane Wenckheim (Aufsichtsratsvorsitzende, Ottakringer Getränke AG) und Sonja Zimmermann (Aufsichtsratsvorsitzende, Berndorf AG).

Die Diskussion wurde von Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper Österreich, moderiert und beleuchtete zentrale Themen wie Karrierewege in die Kontrollgremien, essenzielle Kompetenzen sowie die zunehmende Bedeutung von Diversität in Aufsichtsräten. Ergänzende Impulse lieferte Sophie Martinetz, Gründerin und Vorständin von Women in Law.

Darüber hinaus bot das Format Raum für persönlichen Austausch und individuelle Einblicke in erfolgreiche Karriereverläufe, so die Veranstalterinnen. Beim anschließenden Networking in entspannter Frühstücksatmosphäre wurde demnach der Dialog zwischen etablierten Aufsichtsrätinnen und Nachwuchstalenten gezielt vertieft. Die Teilnehmerinnen konnten Fragen stellen, Kontakte knüpfen und Impulse für ihre eigene berufliche Weiterentwicklung mitnehmen.

„Vielfalt bringt bessere Ergebnisse“

Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper Österreich und erfahrene Aufsichtsrätin, sagt: „Vielfältig zusammengesetzte Aufsichtsräte treffen bessere Entscheidungen. Gender Diversität schafft also Wert. Es ist daher wichtig, Frauen frühzeitig zu vernetzen, gezielt zu fördern und ihnen den Zugang zu Aufsichtsräten nachhaltig zu erleichtern. Es geht auch darum, Sichtbarkeit zu schaffen und Frauen zu ermutigen, verstärkt Führungsverantwortung in diesen Gremien zu übernehmen. Gerade im Hinblick auf das gesellschaftsrechtliche Leitungspositionengesetz und die zukünftige 40 Prozent Quote im Aufsichtsrat ist das wesentlich.“

©DLA Piper

Mit Initiativen wie dieser wollen DLA Piper und Women in Law ein Zeichen für die Förderung von Frauen in Führungs- und Kontrollfunktionen setzen und ihr gemeinsames Engagement für mehr Diversität unterstreichen, heißt es dazu.

Auf dem Foto: Christiane Wenckheim (Aufsichtsratsvorsitzende, Ottakringer Getränke AG), Maria Doralt und Jasna Zwitter-Tehovnik (beide Parterinnen bei DLA Piper Österreich), Sonja Zimmermann (Aufsichtsratsvorsitzende, Berndorf AG), Barbara Steger (Aufsichtsrätin, Andritz AG) und Sophie Martinetz (Gründerin und Vorständin von Women in Law).

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