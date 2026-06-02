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Personalia, Recht

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Florian Defrancesco ©DieFotografen / Binder Grösswang

Wirtschaftskanzleien. Florian Defrancesco ist jetzt Anwalt im Team für Geistiges Eigentum und Informationstechnologie bei Binder Grösswang.

Florian Defrancesco verstärkt seit 1. Juni als Rechtsanwalt das Team Geistiges Eigentum und Informationstechnologie (Partner Ivo Rungg) bei Kanzlei Binder Grösswang. Er ist seit 2021 in diesem Bereich der Kanzlei tätig, zuletzt als Rechtsanwaltsanwärter, so eine Aussendung.

Laufbahn und Tätigkeit

Mag. Florian Defrancesco, BA studierte Rechtswissenschaften (Mag. iur) an der Uni Innsbruck sowie Wirtschaftswissenschaften (BA) am MCI – Management Center Innsbruck.

Zuvor schloss er die Höhere Technische Lehranstalt für Elektrotechnik in Innsbruck ab und absolvierte ein Auslandssemester an der Kyung Hee University, Seoul, Südkorea.

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