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Personalia, Recht

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Franz Stenitzer Deloitte Legal ©Angelika Zobel

Wien. Die Deloitte Legal Kanzlei Jank Weiler Operenyi ernennt Franz Stenitzer zum Partner. Seine Themen sind Kartell- und EU-Recht.

Franz Stenitzer verfüge über langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt in den Bereichen Kartell- und EU-Recht sowie als Experte für Kartell- und Missbrauchsverfahren, so eine Aussendung.

Zuletzt war er selbstständig tätig und führte die spezialisierte Kartellrechtspraxis „stenitzer.legal“, die er nunmehr in das Netzwerk von JWO | Deloitte Legal einbringe. Stenitzer soll zusätzlich auch den gemeinsam mit dem Forensik-Team von Deloitte praktizierten disziplinenübergreifenden Beratungsansatz im Rahmen von Investigations und Compliance Management stärken.

Das Statement

„Mit Franz Stenitzer gewinnen wir einen Partner, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Team passt“, so Maximilian Weiler, Gründungspartner und Leiter des Fachbereichs Corporate | M&A.

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