Hödlmayr kauft Nutzfahrzeugsparte von Gartner mit Kanzlei E+H

Speditionen & Anwälte. Kanzlei E+H berät Hödlmayr International beim Erwerb der High & Heavy Nutzfahrzeugsparte der Gartner KG.

Wirtschaftskanzlei E+H hat die Hödlmayr International GmbH bei der geplanten Übernahme der Nutzfahrzeugsparte der Gartner KG beraten, so eine Aussendung. In Bezug auf die ungarischen Aspekte der Transaktion hat das Budapester Büro der Kanzlei Lynx beraten.

Die Transaktion werde die Marktposition der Hödlmayr Gruppe im Bereich der High- & Heavy-Logistik nachhaltig stärken, heißt es dazu.

Das Kaufobjekt

Der Transaktionsgegenstand umfasst das operative Nutzfahrzeuggeschäft der Gartner KG inklusive eines Kundenportfolios sowie eines spezialisierten Fuhrparks für schwere Transporte. Die Sparte wird künftig in die Hödlmayr High & Heavy GmbH integriert. Durch die geplante Übernahme erwarte Hödlmayr signifikante Synergien in der Transportorganisation und im Flottenmanagement.

Hödlmayr International ist ein Spezialist für Fahrzeuglogistik, mit 1.900 Mitarbeiter:innen und einem Umsatz von rund 445 Millionen Euro. Die geplante Transaktion wurde im Mai 2026 bekanntgegeben; ihr Vollzug steht laut den Angaben noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen und werde bis Ende Sommer 2026 erwartet.

Die Beratungsteams

Bei E+H waren aktiv: Clemens Lanschützer (Partner, Corporate + M&A; Federführung), Judith Feldner (Partnerin, Kartellrecht), Jana Eichmeyer (Partnerin, Arbeitsrecht), Wolfgang Köfer (Rechtsanwalt/Ständiger Substitut, Corporate + M&A), Theresa Weiss-Dorer (Rechtsanwältin/Ständige Substitutin, Arbeitsrecht), Fabian Holzinger (Associate, Corporate + M&A), Alexander Moser (Associate, Corporate + M&A), Felix Sturm (Associate, Kartellrecht), Laura Wiesner (Associate, Kartellrecht).

Im Lynx Team waren Jan Burmeister (Partner, Corporate + M&A), Richárd Bódis (Associated Partner, Corporate + M&A | Kartellrecht) und Katalin Tóth (Associate, Kartellrecht).