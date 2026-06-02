LexisNexis Österreich expandiert, AI Workflows für Polen und Schweiz

KI-Tools in Recht & Steuern. LexisNexis startet KI-gestützte Workflows für Beraterberufe mit seinem Tool Protégé in Polen und der Schweiz.

LexisNexis Österreich expandiert und kündigt AI Workflows für Polen und die Schweiz an: Der Launch in drei Ländern unterstreiche das Engagement von LexisNexis Österreich & CEE, vertrauenswürdige globale AI-Innovationen für Jurist:innen der gesamten Region zugänglich zu machen, so eine Aussendung.

Der Ausbau

Konkret hat LexisNexis Austria & Central and Eastern Europe (CEE) die bevorstehende Einführung AI-gestützter Workflows mit LexisNexis Protégé Poland und LexisNexis Protégé Switzerland angekündigt. In Österreich wird die Workflow-Funktionalität in Lexis+ mit Protégé integriert.

Der Launch bedeute einen weiteren Schritt in der Unternehmensstrategie, die globale Innovationskraft von LexisNexis durch private, sichere und fundierte AI-Lösungen für Jurist:innen nach CEE zu bringen, heißt es weiter.

In Österreich habe sich LexisNexis Österreich & CEE als einer der führenden Anbieter juristischer Informationen sowie als vertrauenswürdiger Innovationspartner für Rechtsanwaltskanzleien, Rechtsabteilungen und Jurist:innen etabliert. Global betreut LexisNexis Legal & Professional – ein Teil des Medienkonzerns RELX – Kund:innen in mehr als 150 Ländern und beschäftigt weltweit 11.900 Mitarbeitende. Dazu zählen mehr als 4.000 Technologieexpert:innen, Data Scientists und Fachexpert:innen, die Lösungen im Einklang mit den „RELX Responsible AI Principles“ entwickeln, testen und validieren.

Was das Tool leisten soll

Für Kund:innen in Österreich, Polen, der Schweiz und der gesamten CEE-Region bedeute dies Zugang zu AI-Lösungen, die auf globalen Ressourcen, modernster Technologie und fundierten juristischen Inhalten basieren.

Die Workflows von LexisNexis Protégé wurden entwickelt, um professionelle Anwender:innen dabei zu unterstützen, komplexe Aufgaben effizienter und konsistenter zu bearbeiten, so LexisNexis: Dazu werden Arbeitsprozesse in strukturierte, wiederholbare und AI-gestützte Prozessschritte überführt.

In einem privaten und sicheren LexisNexis- Arbeitsbereich, der speziell für Jurist:innen entwickelt wurde, können Kund:innen mehrstufige Workflows einsetzen, um Aufgaben wie Entwurfserstellung, Zusammenfassung, Prüfung, Vergleich und Prozessautomatisierung zu unterstützen.

Die AI Workflows

In Polen und der Schweiz werde LexisNexis Protégé mit AI Workflows eingeführt, die eine breite Palette professioneller Anwendungsfälle unterstützen. Künftig werden diese Workflows auch mit lokalen juristischen Inhalten integriert.

In Österreich werde Lexis+ mit Protégé um AI Workflows erweitert, die mit juristischen Inhalten von LexisNexis integriert sind. Nutzer:innen profitieren dadurch von Workflow-Automatisierung, die durch fundierte, österreichische Fachliteratur von LexisNexis angereichert wird, so der Fachinformationsanbieter.

Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich & CEE: „LexisNexis Österreich & CEE setzt sich dafür ein, die globale Innovationskraft von LexisNexis für Jurist:innen in Österreich und der gesamten CEE-Region zugänglich zu machen. Gemeinsam unterstreichen diese Launches unseren Anspruch, langfristiger Innovationspartner für alle Jurist:innen zu sein.“