LexisNexis Österreich expandiert, AI Workflows für Polen und Schweiz

KI-Tools in Recht & Steuern. LexisNexis startet KI-gestützte Workflows für Beraterberufe mit seinem Tool Protégé in Polen und der Schweiz.
LexisNexis Österreich expandiert und kündigt AI Workflows für Polen und die Schweiz an: Der Launch in drei Ländern unterstreiche das Engagement von LexisNexis Österreich & CEE, vertrauenswürdige globale AI-Innovationen für Jurist:innen der gesamten Region zugänglich zu machen, so eine Aussendung.
Der Ausbau
Konkret hat LexisNexis Austria & Central and Eastern Europe (CEE) die bevorstehende Einführung AI-gestützter Workflows mit LexisNexis Protégé Poland und LexisNexis Protégé Switzerland angekündigt. In Österreich wird die Workflow-Funktionalität in Lexis+ mit Protégé integriert.
Der Launch bedeute einen weiteren Schritt in der Unternehmensstrategie, die globale Innovationskraft von LexisNexis durch private, sichere und fundierte AI-Lösungen für Jurist:innen nach CEE zu bringen, heißt es weiter.
In Österreich habe sich LexisNexis Österreich & CEE als einer der führenden Anbieter juristischer Informationen sowie als vertrauenswürdiger Innovationspartner für Rechtsanwaltskanzleien, Rechtsabteilungen und Jurist:innen etabliert. Global betreut LexisNexis Legal & Professional – ein Teil des Medienkonzerns RELX – Kund:innen in mehr als 150 Ländern und beschäftigt weltweit 11.900 Mitarbeitende. Dazu zählen mehr als 4.000 Technologieexpert:innen, Data Scientists und Fachexpert:innen, die Lösungen im Einklang mit den „RELX Responsible AI Principles“ entwickeln, testen und validieren.
Was das Tool leisten soll
Für Kund:innen in Österreich, Polen, der Schweiz und der gesamten CEE-Region bedeute dies Zugang zu AI-Lösungen, die auf globalen Ressourcen, modernster Technologie und fundierten juristischen Inhalten basieren.
Die Workflows von LexisNexis Protégé wurden entwickelt, um professionelle Anwender:innen dabei zu unterstützen, komplexe Aufgaben effizienter und konsistenter zu bearbeiten, so LexisNexis: Dazu werden Arbeitsprozesse in strukturierte, wiederholbare und AI-gestützte Prozessschritte überführt.
In einem privaten und sicheren LexisNexis- Arbeitsbereich, der speziell für Jurist:innen entwickelt wurde, können Kund:innen mehrstufige Workflows einsetzen, um Aufgaben wie Entwurfserstellung, Zusammenfassung, Prüfung, Vergleich und Prozessautomatisierung zu unterstützen.
Die AI Workflows
- In Polen und der Schweiz werde LexisNexis Protégé mit AI Workflows eingeführt, die eine breite Palette professioneller Anwendungsfälle unterstützen. Künftig werden diese Workflows auch mit lokalen juristischen Inhalten integriert.
- In Österreich werde Lexis+ mit Protégé um AI Workflows erweitert, die mit juristischen Inhalten von LexisNexis integriert sind. Nutzer:innen profitieren dadurch von Workflow-Automatisierung, die durch fundierte, österreichische Fachliteratur von LexisNexis angereichert wird, so der Fachinformationsanbieter.
Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich & CEE: „LexisNexis Österreich & CEE setzt sich dafür ein, die globale Innovationskraft von LexisNexis für Jurist:innen in Österreich und der gesamten CEE-Region zugänglich zu machen. Gemeinsam unterstreichen diese Launches unseren Anspruch, langfristiger Innovationspartner für alle Jurist:innen zu sein.“
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