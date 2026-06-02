Nova Rock und Frequency zahlen das „Müllpfand“ zurück, so VKI

Veranstalter & Verbraucherschützer. Der VKI klagte erfolgreich gegen Gebührenklauseln bei den Festivals Nova Rock und Frequency. Nun hat man sich auf eine Lösung geeinigt.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) klagte im Auftrag des Sozialministeriums gegen unzulässige Gebührenklauseln bei den Festivals Nova Rock und Frequency. Bereits im November 2025 stellte der Oberste Gerichtshof (OGH) klar, dass das beim Nova Rock Festival verrechnete „Müllpfand“ in Höhe von 20 Euro unzulässig ist, so die Verbraucherschützer.

Gleiches gelte nach dem OLG Wien für den beim Frequency Festival eingehobenen „Müllbeitrag“: Die Gerichte stellten im Verbandsverfahren klar, dass die Müllentsorgung zu den vertraglichen Nebenpflichten des Veranstalters zählt und bereits durch den Ticketpreis abgegolten ist, so der VKI. Die Einbehaltung von 10 Euro bei Rückgabe eines „vollen“ oder „halbvollen Müllsacks“ ist demnach gröblich benachteiligend.

Awareness statt Gebühr

Verbraucher:innen, die den Müllbeitrag bezahlt haben, stehen daher Rückzahlungsansprüche zu. Nun habe der VKI gemeinsam mit dem Veranstalter eine verbraucherfreundliche Lösung erzielt: Betroffene können sich ab sofort an die Veranstalter wenden und erhalten die vom Veranstalter für die Aufräumarbeiten einbehaltenen Gebühren rückerstattet. Anspruchsberechtigt sind laut VKI Besucher:innen der Festivals aus den Jahren 2017 – 2025, die den „Müllbeitrag“ gezahlt haben; Näheres dazu gibt es hier.

VKI und Veranstalter planen außerdem eine gemeinsame Awarenesskampagne zur Müllvermeidung, so eine Aussendung. „Wir freuen uns, als VKI mit der Kampagne einen Beitrag zu leisten. Musikfestivals stehen für Freiheit, Gemeinschaft und positive Erlebnisse – verursachen aber oft enorme Mengen an Müll. Nachhaltiges Feiern ist kein Verzicht, sondern Teil einer modernen Festival-Kultur“, kommentiert Franziska Keck, Leiterin Operations Management im VKI.

Belohnen für Müll-Abgabe

Eingeführt wird von den Veranstaltern auch ein neues Belohnungs-System: Besucher:innen, die die Umwelt entlasten wollen, erhalten für die Abgabe eines vollen Müllsackes einen 5€ Gutschein. Dieser kann online für den Kauf eines Early Bird Tickets des Nova Rock bzw. Frequency Festivals im Folgejahr eingelöst werden. Zusätzlich gibt es bei Abgabe von zwei oder mehr vollen Müllsäcken die Möglichkeit, Tickets oder Cashless Guthaben für das Festival im Folgejahr zu gewinnen, heißt es weiter.

„Es war niemals unser Ziel, mit dem Müllpfand oder Müllbeitrag Gebühren zu verstecken. Das System des Müllpfandes gibt es, seit es Festivals in Österreich gibt. Ziel waren Müllvermeidung und ein Anreiz für alle, den anfallenden Müll in den dafür zur Verfügung gestellten Säcken zu sammeln, damit es auf den Campingplätzen ein wenig reiner aussieht. Wir bedanken uns bei allen Besucher:innen der letzten Jahrzehnte und hoffen, dass sie sich auch an dem jetzt neu aufgesetzten Müllsammelbelohnungssystem bei den Festivals beteiligen werden“, so Ewald Tatar und Harry Jenner, die Chefs der Festivals Nova Rock bzw. Frequency.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren Täglich aktuell in Ihrer Mailbox. Newsletter anmelden/verwalten