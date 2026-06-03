Kommentar zum ElWG: Das neue Stromgesetz

Energiebranche & Fachliteratur. Ein neuer Kurzkommentar zum ElWG beleuchtet die Weichenstellungen durch die Stromrechtsreform.

Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) stellt die rechtlichen Weichen im österreichischen Stromsektor neu und bringt umfassende Änderungen mit sich, heißt es bei Fachverlag Manz: Das ElWG bringt Neues für Stromnetze, Erneuerbare Energie, Energiegemeinschaften, Sozialtarife u.v.m. Der neue Kurzkommentar soll einen raschen Überblick über das neue Gesetz bieten und befindet sich auf dem Stand 4.3.2026.

Der Inhalt

Die Autor:innen kommentieren die wichtigsten Bestimmungen des ElWG auf Basis ihrer Praxiserfahrung im Energierecht und stellen Bezüge zum bisherigen Rechtsregime her. Zwei Anhänge beleuchten das Energiearmuts-Definitions-Gesetz (EnDG), das von Energiearmut bedrohte Haushalte definiert, sowie das Energie-Control-Gesetz (E-ControlG), das die Regulierungsbehörde E-Control zum Gegenstand hat.

Herausgeber und Autor Dr. Thomas Rabl ist Rechtsanwalt in Wien und Chefredakteur der Fachzeitschrift ecolex. Auch Anwältin Mag.a Sarina Illo Ortner und Anwalt Nicolas O. Zenz, LL.M., B.Sc. sind im Autorenteam.