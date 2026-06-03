 Open menu
Bildung & Uni, M&A, Motor, Recht, Tools

Oakley Capital kauft Sigmund Freud Privatuni (SFU): Die Berater

Kevin Lynch, Alfred Pritz ©Nick Rainer

Universitäten & Geldgeber. Oakley Capital kauft die Betriebsgesellschaft der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU). Dorda und E+H sind behilflich.

Das britische Investmenthaus Oakley Capital wird über die österreichische OCG Skilled Education Holding GmbH (Skilled Education) die Betriebsgesellschaft der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU) übernehmen. Beraten wird Oakley dabei von Simpson Thacher & Bartlett LLP sowie Wirtschaftskanzlei Dorda in Österreich, so eine Aussendung.

Der Wiener Campus der Sigmund Freud Privatuniversität ©SFU

Die Verkäufer sind die Gründer:innen der SFU, Univ.-Prof. Alfred Pritz, Univ.-Prof. Jutta Fiegl und Heinz Laubreuter. Sie haben Wirtschaftskanzlei E+H zur Seite. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt marktüblicher aufschiebender Bedingungen.

Die Übernahme

Oakley Capital ist ein international tätiges Investmenthaus und auf den Bildungs-, Hochschul- und Technologiesektor spezialisiert, heißt es dazu weiter. Für die Transaktion wurde die österreichische Beteiligungsgesellschaft OCG Skilled Education Holding GmbH gegründet, unter der Leitung von Kevin Lynch, der als Managing Director fungieren wird.

Die 2005 in Wien gegründete Sigmund Freud Privatuniversität positioniert sich als größte Privatuniversität Österreichs. Mehr als 6.000 Studierende sind an den Fakultäten für Medizin, Psychologie, Psychotherapiewissenschaft und Rechtswissenschaften eingeschrieben. Die SFU ist zudem an mehreren europäischen Standorten vertreten.

Was bei der SFU jetzt kommen soll

Konkret geplant sind laut einer Mitteilung der SFU ein weiterer Ausbau des Studienangebots am Standort Wien, Kooperationen mit anderen Hochschulen sowie Investitionen in Digitalisierung, Forschung und innovative Lehrformate. Die akademische Qualität der SFU werde gestärkt, ihre Rolle im österreichischen Gesundheits- und Hochschulsystem ausgebaut, heißt es.

Johannes Pollak, Rektor der SFU: „Die neue Eigentümerstruktur eröffnet der SFU zusätzliche Möglichkeiten für Internationalisierung, Digitalisierung und Weiterentwicklung. Diese werden wir zielgerichtet in jenen Bereichen nutzen, wo sie die Qualität der Universität stärken und unserem Auftrag als Gesundheitsuniversität dienen. Für mich als Rektor und auch für die neuen Eigentümer steht außer Frage: Die SFU bleibt weiterhin eine eigenständige österreichische Universität mit einem klaren akademischen und gesellschaftlichen Auftrag.“

Sigmund Freud Privatuni (SFU) Rektor Johannes Pollak ©Nick Rainer

Die Gründer haben die SFU vor 20 Jahren mit dem Ziel etabliert, die Psychotherapie wissenschaftlich und akademisch breit zu verankern, heißt es weiter. 2025 haben Gründer und Universitätsrat die akademische Leitung an ein neues Rektoratsteam unter der Leitung von Johannes Pollak übertragen. Mit der neuen Eigentümerstruktur folge nun der nächste Schritt, um die SFU auch über die Gründergeneration hinaus nachhaltig abzusichern.

Managing Director Kevin Lynch: „Die SFU ist eine anerkannte akademische Institution mit einer starken wissenschaftlichen Identität, einem klaren Profil als Gesundheitsuniversität und einer wichtigen Rolle in Wien und Österreich. Wir freuen uns über das Vertrauen der Gründer und sehen unsere Aufgabe darin, die SFU gemeinsam mit Oakley Capital in ihrer nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen – gemeinsam mit dem Rektorat, den Fakultäten, den Mitarbeitenden und den bestehenden Partnern der Universität.“

Das Beratungsteam

Im Team von E+H waren Dominik Juster (Federführung; Partner, Corporate + M&A), Peter Winkler, Philipp Schrader (Partner, Corporate + M&A), Bernhard Walter (Ständiger Substitut, Corporate + M&A), Dominic Hamann, Miriam Harrich, (Associate, Corporate + M&A), Judith Feldner (Partnerin, Investitionskontrolle / Kartellrecht), Ken Edelson (Associate, Investitionskontrolle / Kartellrecht), Georg Knafl (Partner, Öffentliches Recht) und Michael Tiefenböck (Corporate + M&A).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Wasseraufbereitung: De Nora kauft BW Water mit Noerr
  2. Rot-Weiß-Rot Bauen: Schiefer-Leitfaden mit Gewerkschaft Bau-Holz
  3. LexisNexis Österreich expandiert, AI Workflows für Polen und Schweiz
  4. Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Das sind die Sieger beim AIT Poster Award 2026

LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Internationale Investoren kehren stark zu Austro-Immobilien zurück

Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

Das ist der neue Spar-Vorstand unter dem neuen CEO Markus Kaser

Neu in Finanz:

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neu in Recht:

Wasseraufbereitung: De Nora kauft BW Water mit Noerr

Parlament: Mehr Weltraum und maschinenlesbare Gesetze

Rot-Weiß-Rot Bauen: Schiefer-Leitfaden mit Gewerkschaft Bau-Holz

Schiedsgericht: Wann unwirksame Klauseln auch andere Parteien treffen

Kommentar zum ElWG: Das neue Stromgesetz

Neu in Steuer:

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Forscher der Uni Salzburg nehmen Heavy Metal unter die Lupe – und spielen selbst

Gemeinsames Certificate Program von Donau-Uni Krems und Controller-Institut

TU Graz-Projekt: Ziegel-Fertigteilwand nach Gebrauch abbauen und neu nutzen

Erstes MeetUp Familienunternehmen der ASW kommt im Juli

Neu in Personalia:

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Kanzlei Lindner Stimmler hat eine neue Partnerin: Eva Erlacher

LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Oakley Capital kauft Sigmund Freud Privatuni (SFU): Die Berater

Parlament: Mehr Weltraum und maschinenlesbare Gesetze

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

LexisNexis Österreich expandiert, AI Workflows für Polen und Schweiz

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr