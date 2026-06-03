 Open menu
Bildung & Uni, Business

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

©WU Wien

Wien. Die WU Wirtschaftsuniversität Wien verzeichnet neue Rekordwerte bei den Registrierungen für ihre drei Bachelorstudien. Fast 13.000 Personen sind zu den Aufnahmeprüfungen zugelassen.

Auch 2026 verzeichnet die WU Wirtschaftsuniversität Wien Rekordwerte, damit gibt es auch in diesem Jahr Aufnahmeprüfungen – sie finden konkret Ende Juni und Anfang Juli statt. Das Interesse an einem Studium an der WU bleibe damit ungebrochen und steige weiter an, so die Wiener Wirtschaftsuni in einer Aussendung.

Zum Vergleich: 2025 gab es 12.000 Anmeldungen für die WU Bachelors, im Jahr davor 10.000. Dass die Rekordwerte heuer nochmals deutlich übertroffen werden, kommentiert WU-Rektor Rupert Sausgruber so: „Die erneut gestiegenen Anmeldezahlen sind ein sehr starkes Signal und zeigen, wie attraktiv die WU aufgrund ihres Angebots und ihrer Qualität für Studieninteressierte ist.“ Die Anmeldung zum WU-Bachelorstudium ist nur einmal im Jahr möglich.

Die Bewerber:innen in Zahlen

  • Zur Aufnahmeprüfung für das Studium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO), für das 2.703 Plätze zur Verfügung stehen, sind dieses Jahr rund 6.370 Personen antrittsberechtigt.
  • Das englischsprachige Bachelorstudium Business and Economics (BBE) zeichne sich weiterhin durch hohe Nachfrage aus: Fast 3.900 Bewerber:innen wollen an der Aufnahmeprüfung teilnehmen. Damit kommen rund 16 Bewerber:innen auf einen der 240 verfügbaren Studienplätze. Ein Studienplatz im BBE-Programm zähle somit zu den gefragtesten in Österreich, so die WU. Schon beim Start des BBE-Studiums vor acht Jahren waren die Bewerber:innen-Zahlen rasch gestiegen, weshalb die Zahl der Studienplätze nach einem Jahr von 120 auf 240 aufgestockt wurde. Doch dabei ist es vorläufig geblieben.
  • Eine weitere Steigerung in der Nachfrage verzeichnet auch das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht (WIRE). Das Studium, das eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung mit einem Jus-Studium verbindet, bietet 870 Plätze. Knapp 2.600 Personen möchten an der Aufnahmeprüfung teilnehmen.

Vorbereitungstage auf die Aufnahmeprüfungen

Alle Aufnahmeprüfungen für die drei Bachelorstudien finden 2026 in Präsenz statt. Sie werden am 30. Juni 2026 (WISO und BBE) und am 1. Juli 2026 (Wirtschaftsrecht) im Vienna Congress & Convention Center (ehemals Messe Wien) abgehalten, teilt die WU Wien weiter mit.

Zur Vorbereitung biete die WU umfassende Unterstützungsangebote an. So werden die Bewerber:innen u.a. Ende Juni zu Vorbereitungstagen mit gemeinsamen Lernmöglichkeiten, Workshops und Campusführungen an die WU eingeladen. Ziel sei es, den Studieninteressierten bestmögliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vorbereitung zu bieten.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien
  2. Die Aufnahmeverfahren an der WU Wien starten am Montag
  3. Wiener Netze holt Thomas Angerer in die Geschäftsführung
  4. WU-Professor Martin Spitzer wird Oberstrichter in Liechtenstein

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Das sind die Sieger beim AIT Poster Award 2026

LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Internationale Investoren kehren stark zu Austro-Immobilien zurück

Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

Das ist der neue Spar-Vorstand unter dem neuen CEO Markus Kaser

Neu in Finanz:

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neu in Recht:

Wasseraufbereitung: De Nora kauft BW Water mit Noerr

Parlament: Mehr Weltraum und maschinenlesbare Gesetze

Rot-Weiß-Rot Bauen: Schiefer-Leitfaden mit Gewerkschaft Bau-Holz

Schiedsgericht: Wann unwirksame Klauseln auch andere Parteien treffen

Kommentar zum ElWG: Das neue Stromgesetz

Neu in Steuer:

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Forscher der Uni Salzburg nehmen Heavy Metal unter die Lupe – und spielen selbst

Gemeinsames Certificate Program von Donau-Uni Krems und Controller-Institut

TU Graz-Projekt: Ziegel-Fertigteilwand nach Gebrauch abbauen und neu nutzen

Erstes MeetUp Familienunternehmen der ASW kommt im Juli

Neu in Personalia:

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Kanzlei Lindner Stimmler hat eine neue Partnerin: Eva Erlacher

LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Oakley Capital kauft Sigmund Freud Privatuni (SFU): Die Berater

Parlament: Mehr Weltraum und maschinenlesbare Gesetze

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

LexisNexis Österreich expandiert, AI Workflows für Polen und Schweiz

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr