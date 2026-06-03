Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Wien. Die WU Wirtschaftsuniversität Wien verzeichnet neue Rekordwerte bei den Registrierungen für ihre drei Bachelorstudien. Fast 13.000 Personen sind zu den Aufnahmeprüfungen zugelassen.

Auch 2026 verzeichnet die WU Wirtschaftsuniversität Wien Rekordwerte, damit gibt es auch in diesem Jahr Aufnahmeprüfungen – sie finden konkret Ende Juni und Anfang Juli statt. Das Interesse an einem Studium an der WU bleibe damit ungebrochen und steige weiter an, so die Wiener Wirtschaftsuni in einer Aussendung.

Zum Vergleich: 2025 gab es 12.000 Anmeldungen für die WU Bachelors, im Jahr davor 10.000. Dass die Rekordwerte heuer nochmals deutlich übertroffen werden, kommentiert WU-Rektor Rupert Sausgruber so: „Die erneut gestiegenen Anmeldezahlen sind ein sehr starkes Signal und zeigen, wie attraktiv die WU aufgrund ihres Angebots und ihrer Qualität für Studieninteressierte ist.“ Die Anmeldung zum WU-Bachelorstudium ist nur einmal im Jahr möglich.

Die Bewerber:innen in Zahlen

Zur Aufnahmeprüfung für das Studium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO), für das 2.703 Plätze zur Verfügung stehen, sind dieses Jahr rund 6.370 Personen antrittsberechtigt.

Das englischsprachige Bachelorstudium Business and Economics (BBE) zeichne sich weiterhin durch hohe Nachfrage aus: Fast 3.900 Bewerber:innen wollen an der Aufnahmeprüfung teilnehmen. Damit kommen rund 16 Bewerber:innen auf einen der 240 verfügbaren Studienplätze. Ein Studienplatz im BBE-Programm zähle somit zu den gefragtesten in Österreich, so die WU. Schon beim Start des BBE-Studiums vor acht Jahren waren die Bewerber:innen-Zahlen rasch gestiegen, weshalb die Zahl der Studienplätze nach einem Jahr von 120 auf 240 aufgestockt wurde. Doch dabei ist es vorläufig geblieben.

Eine weitere Steigerung in der Nachfrage verzeichnet auch das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht (WIRE). Das Studium, das eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung mit einem Jus-Studium verbindet, bietet 870 Plätze. Knapp 2.600 Personen möchten an der Aufnahmeprüfung teilnehmen.

Vorbereitungstage auf die Aufnahmeprüfungen

Alle Aufnahmeprüfungen für die drei Bachelorstudien finden 2026 in Präsenz statt. Sie werden am 30. Juni 2026 (WISO und BBE) und am 1. Juli 2026 (Wirtschaftsrecht) im Vienna Congress & Convention Center (ehemals Messe Wien) abgehalten, teilt die WU Wien weiter mit.

Zur Vorbereitung biete die WU umfassende Unterstützungsangebote an. So werden die Bewerber:innen u.a. Ende Juni zu Vorbereitungstagen mit gemeinsamen Lernmöglichkeiten, Workshops und Campusführungen an die WU eingeladen. Ziel sei es, den Studieninteressierten bestmögliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vorbereitung zu bieten.