Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

Steuerkanzleien & Marketing. Die Vorarlberger Kanzlei Gerstgrasser ist übersiedelt und heißt künftig einfach BDO Steuerberatung GmbH.

Die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH sowie Gerstgrasser Digitalisierungspartner GmbH in Schlins (Vorarlberg) sind an ihren neuen Standort in der Walgaustraße 60 übersiedelt. Beide Gesellschaften sind seit Anfang 2026 Teil des internationalen BDO Netzwerks, die neuen Eigentümer sind BDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH bzw. BDO Consulting GmbH.

Mit der Übersiedlung wurde nun auch der Namenswechsel zu BDO Steuerberatung GmbH und BDO Digitalisierungspartner GmbH vollzogen, so eine Aussendung. Mit dem Zusammenschluss bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen sowohl in der Steuerberatung als auch in Sachen digitaler Dienstleistungen, heißt es. BDO hat rund 1.200 Beschäftigte in Österreich.

Die Statements

„Der neue Standort mit moderner Infrastruktur und genügend Platz für Kund:innentermine sowie unser Team markiert einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte, auf den wir sehr stolz sind“, so Christian Gerstgrasser, Steuerberater und Partner bei BDO. „Gleiches gilt für unseren Zusammenschluss mit dem internationalen BDO Netzwerk, der zwar offiziell bereits stattgefunden hat, mit der Übersiedlung nun aber auch nach außen vollständig sichtbar wird.“

„An den Ansprechpersonen für unsere Kund:innen ändert sich ebenso wenig etwas wie an der bisherigen Zusammenarbeit. Höchste Qualität und Vertrauen sind zentrale Werte, die wir mit BDO teilen und selbstverständlich weiterhin hochhalten werden“, so Markus Klösges, Geschäftsführer der Digitalisierungspartner GmbH und Director bei BDO.