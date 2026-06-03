 Open menu
Business, Steuer, Tools

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

©ejn

Steuerkanzleien & Marketing. Die Vorarlberger Kanzlei Gerstgrasser ist übersiedelt und heißt künftig einfach BDO Steuerberatung GmbH.

Die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH sowie Gerstgrasser Digitalisierungspartner GmbH in Schlins (Vorarlberg) sind an ihren neuen Standort in der Walgaustraße 60 übersiedelt. Beide Gesellschaften sind seit Anfang 2026 Teil des internationalen BDO Netzwerks, die neuen Eigentümer sind BDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH bzw. BDO Consulting GmbH.

Mit der Übersiedlung wurde nun auch der Namenswechsel zu BDO Steuerberatung GmbH und BDO Digitalisierungspartner GmbH vollzogen, so eine Aussendung. Mit dem Zusammenschluss bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen sowohl in der Steuerberatung als auch in Sachen digitaler Dienstleistungen, heißt es. BDO hat rund 1.200 Beschäftigte in Österreich.

Die Statements

„Der neue Standort mit moderner Infrastruktur und genügend Platz für Kund:innentermine sowie unser Team markiert einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte, auf den wir sehr stolz sind“, so Christian Gerstgrasser, Steuerberater und Partner bei BDO. „Gleiches gilt für unseren Zusammenschluss mit dem internationalen BDO Netzwerk, der zwar offiziell bereits stattgefunden hat, mit der Übersiedlung nun aber auch nach außen vollständig sichtbar wird.“

„An den Ansprechpersonen für unsere Kund:innen ändert sich ebenso wenig etwas wie an der bisherigen Zusammenarbeit. Höchste Qualität und Vertrauen sind zentrale Werte, die wir mit BDO teilen und selbstverständlich weiterhin hochhalten werden“, so Markus Klösges, Geschäftsführer der Digitalisierungspartner GmbH und Director bei BDO.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. LexisNexis Österreich expandiert, AI Workflows für Polen und Schweiz
  2. Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026
  3. Erstes MeetUp Familienunternehmen der ASW kommt im Juli
  4. Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Das sind die Sieger beim AIT Poster Award 2026

LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Internationale Investoren kehren stark zu Austro-Immobilien zurück

Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

Das ist der neue Spar-Vorstand unter dem neuen CEO Markus Kaser

Neu in Finanz:

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neu in Recht:

Wasseraufbereitung: De Nora kauft BW Water mit Noerr

Parlament: Mehr Weltraum und maschinenlesbare Gesetze

Rot-Weiß-Rot Bauen: Schiefer-Leitfaden mit Gewerkschaft Bau-Holz

Schiedsgericht: Wann unwirksame Klauseln auch andere Parteien treffen

Kommentar zum ElWG: Das neue Stromgesetz

Neu in Steuer:

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

MANZ SteuerExpress: Der PKW-Sachbezug als Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung (GPLB) und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Forscher der Uni Salzburg nehmen Heavy Metal unter die Lupe – und spielen selbst

Gemeinsames Certificate Program von Donau-Uni Krems und Controller-Institut

TU Graz-Projekt: Ziegel-Fertigteilwand nach Gebrauch abbauen und neu nutzen

Erstes MeetUp Familienunternehmen der ASW kommt im Juli

Neu in Personalia:

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Kanzlei Lindner Stimmler hat eine neue Partnerin: Eva Erlacher

LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Kinderfahrrad-Hersteller woom macht Björn Boos zum CFO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Oakley Capital kauft Sigmund Freud Privatuni (SFU): Die Berater

Parlament: Mehr Weltraum und maschinenlesbare Gesetze

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

LexisNexis Österreich expandiert, AI Workflows für Polen und Schweiz

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr