Wasseraufbereitung: De Nora kauft BW Water mit Noerr

Berlin/Hamburg. Kanzlei Noerr berät De Nora aus Italien bei der Übernahme des Wasseraufbereitungs-Spezialist BW Water mit Hauptsitz in Singapur.

Wirtschaftskanzlei Noerr hat mit einem Team um Katrin Andrä und Vanessa Hoffmann Linhard die an der Mailänder Euronext notierte De Nora-Gruppe beim Erwerb von BW Water Pte. Ltd. beraten. BW Water ist ein schnell wachsender globalen Anbieter von integrierten Wasseraufbereitungslösungen, so eine Aussendung.

Das Noerr-Team hat zu den deutschrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten und dabei mit der internationalen Kanzlei Withers zusammengearbeitet.

Die Ziele

BW Water mit Hauptsitz in Singapur verfüge über eine starke Präsenz in Südostasien, den USA, Deutschland und Italien. Die Übernahme soll es De Nora ermögichen, eine globale Plattform zu etablieren, die Position entlang der Wertschöpfungskette zu stärken und die Kundennähe zu erhöhen. Gemeinsam werde man auf knapp eine Milliarde Euro Umsatz kommen. De Nora ist spezialisiert auf Elektrochemie, Wasseraufbereitungssysteme u.a.

Das Beratungsteam

Im Team von Noerr waren Katrin Andrä (Lead; Partnerin, Corporate/M&A, Berlin); außerdem (Corporate/M&A): Vanessa Hoffmann Linhard (Associated Partnerin), Sophie Wellmann (Associate, New York), Elmar Trautmann (Associate, Berlin); Real Estate: Dirk Lenfer (Partner, Berlin), Markus Zeibig (Counsel, Dresden), Paula Rudigier (Associate, Berlin); Regulatory: Hendrik Schlutt (Counsel, Berlin); Arbeitsrecht: Paul Tophof (Associated Partner, Berlin), Mercédes Hummel (Associate, beide Berlin); IP: Benedict Butzmann (Associate, München) und Datenschutzrecht: Johannes Stuve (Senior Associate, Berlin).