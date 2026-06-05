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Business, Veranstaltung

Bundesimmobilientag 2026: Die Branche blickt auf „The Next Normal“

51. WKO Bundesimmobilientag ©Sandra Oblak / epmedia Werbeagentur

Bad Ischl. Beim 51. Bundesimmobilientag ging es um aktuelle Herausforderungen der Branche: „The Next Normal – Die neue Realität der Immobilienwirtschaft“.

Bad Ischl wurde Anfang Juni zum Treffpunkt der österreichischen Immobilienwirtschaft. Der 51. WKO Bundesimmobilientag versammelte rund 300 Gäste aus der Immobilienwirtschaft und stand unter dem Titel „The Next Normal – Die neue Realität der Immobilienwirtschaft“. Im Mittelpunkt standen aktuelle wirtschaftliche, gesellschaftliche und branchenspezifische Entwicklungen.

KI, ESG und gesellschaftliche Trends

Den Auftakt bildete am 1. Juni das Pre-Opening Event im Hotel Grand Elisabeth. Am 2. Juni startete dann der erste Kongresstag im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl.

Stefan Fink eröffnete mit makroökonomischen und finanzwirtschaftlichen Perspektiven und ordnete zentrale Rahmenbedingungen für die Immobilienwirtschaft ein. Weitere Vorträge widmeten sich unter anderem klimaresilientem Bauen, Naturgefahrenmanagement, ESG und gesellschaftlichen Trends. Es gab Beiträge von Michael Stur, Paul Eiselsberg, Markus Hengstschläger, Iris Einwaller-Probst, Christoph Kothbauer und Hans Starl.

Am 3. Juni beleuchtete Christoph Badelt die Zukunft von Wirtschaft und Staatsfinanzen in Österreich und analysierte, welche Entwicklungen für Standort, Wirtschaft und Immobilienbranche von Bedeutung sind.

Anna Kofler widmete sich dem Thema Künstliche Intelligenz und machte sichtbar, welche neuen Möglichkeiten digitale Technologien für die Branche eröffnen können. Den inhaltlichen Abschluss setzte Bernd Hufnagl mit seinem Vortrag „Vom Müssen zum Wollen“, in der Motivation, Stress und Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt standen. Der nächste WKO Bundesimmobilientag findet am 10. und 11. Juni 2027 in Salzburg statt.

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