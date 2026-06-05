Dorda hat eine neue Anwältin für Real Estate und Baurecht: Vivien Lux

Wien. Vivien Lux ist neue Anwältin bei der Wirtschaftskanzlei Dorda. Sie ist seit acht Jahren in der Kanzlei tätig und Teil des Real Estate- und Baurechtsteams.

Bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Dorda ist Vivien Lux zur Anwältin aufgestiegen. Sie wurde laut Aussendung im April als Rechtsanwältin eingetragen und ist Teil des Real Estate- und Baurechtsteams der Kanzlei.

Vivien Lux ist seit acht Jahren bei Dorda tätig und berät im Immobilien- und Baurecht. Sie begleite Mandanten bei Immobilientransaktionen, Projektentwicklungen und bei mietrechtlichen Fragestellungen.

Das Statement

„Mit Vivien Lux gewinnt Dorda eine engagierte und kompetente Rechtsanwältin, die insbesondere im Immobilien- und Baurecht über fundierte Expertise verfügt. Sie überzeugt durch ihren strukturierten, lösungsorientierten Zugang und, nachdem sie schon als Studentin bei Dorda tätig war, steht ihre Karriere exemplarisch für die attraktiven Möglichkeiten, die Dorda ambitionierten Juristinnen und Juristen bietet“, so Partner Stefan Artner.