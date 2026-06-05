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Triton Partners kauft Antriebsspezialist Flender mit Latham

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Frankfurt. Latham & Watkins berät Geldhaus Triton beim Erwerb von Flender. Verkäufer ist die Investmentgesellschaft Carlyle.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat Triton Partners, einen europäischen Investor mit Fokus auf das mittlere Marktsegment, beim Erwerb von Flender von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle beraten.

Flender ist ein weltweiter Anbieter von mechanischer Antriebstechnik und liefert Getriebe, Kupplungen und Generatoren für Industrie und Windenergie. Das Unternehmen hat rund 8.000 Beschäftigte in 34 Ländern und macht etwa zwei Milliarden Euro Umsatz. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 vollzogen, so eine Aussendung.

Latham & Watkins hat Triton zuletzt u.a. beim Verkauf der FläktGroup, dem Verkauf von Adia sowie Renks Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham & Watkins waren Leif Schrader, Oliver Felsenstein (beide Partner, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Katharina Intfeld (Counsel), Jaschar Mirkhani, Jan Gocha (alle Düsseldorf), Astrid Preuss (Hamburg), Dominique Brieger (Frankfurt), Sara Collorio (München, alle Associates, alle Corporate), Philipp Studt (Brüssel), Ludmilla Le Grand (London, beide Partner), Jörn Kramer (Brüssel), Meera Manoj (London, beide Associate, alle Kartellrecht), Susan Kempe-Müller (Partner) und Karolin Borcherding (Associate, beide Corporate/IP, Frankfurt).

Auch aktiv waren Alexandra Hagelüken (Partner), Cora Grannemann (beide Frankfurt), Rainer Adlhart (München, beide Counsel), André Traute (Assoicate, Frankfurt, alle Banking & Private Credit), Stefan Süß (Partner, Tax, München), Tobias Leder (Partner), Julian Traub (Associate, beide München, Arbeitsrecht), Sven Nickel (Counsel, Frankfurt), Marie-Christine Welp (Associate, Hamburg, beide Real Estate), Clemens Ganz (Associate, Frankfurt, Datenrecht), Maxim Glusdak (Associate, Frankfurt, Regulatory), Karuna Kauderer (Frankfurt) und Adam Paucek (Düsseldorf, beide Legal Analyst).

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