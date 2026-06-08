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Bildung & Uni

Berufsbegleitender Universitätskurs zum Data Officer startet im Oktober

Uni Graz Hauptgebäude ©Uni Graz / cp-pictures

Weiterbildung. Am 7. Oktober 2026 startet der berufsbegleitende Kurs „Data Officer“. Dieser wird von UNI for LIFE der Uni Graz gemeinsam mit dem Controller Institut angeboten.

UNI for LIFE, Weiterbildungsinstitution der Uni Graz, und das Controller Institut bieten im Herbst wieder den Universitätskurs „Data Officer“ an. Dieser richtet sich laut Aussendung an Interessierte aus Wirtschaft, Verwaltung und Non-Profit-Organisationen und beinhaltet unter anderem die Themenfelder Datenstrategie, Governance, Datenqualität, Cloud-Lösungen, datengetriebene Geschäftsmodelle und Data Storytelling.

„Daten sind heute der zentrale Produktionsfaktor moderner Unternehmen – vergleichbar mit Kapital und Arbeitskraft in der industriellen Ära. Professionelles Datenmanagement ist keine IT-Aufgabe, sondern eine strategische Notwendigkeit mit direktem Einfluss auf den Unternehmenserfolg“, so Michael Freidl, Lehrgangsleiter und Chief Data Officer der Uni Graz.

Anmeldungen bis Anfang September möglich

Der Kurs dauert 1 Semenster und wird berufsbegleitend angeboten. 85% des Kurses kann mit Distance Learning absolviert werden. Zusätzlich gibt es 3 Präsenztage. Der Anmeldeschluss ist am 6. September 2026, Starttermin ist der 7. Oktober 2026.

Der Kurs umfasst insgesamt 9 ECTS und schließt mit dem Universitätszertifikat „Certified Data Officer” ab. Interessierte können sich bei einem kostenlosen Online-Infoevent am 25. Juni 2026 um 17:00 Uhr über Inhalte und Ablauf informieren.

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